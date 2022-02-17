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Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции
Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции
Новый глава Совета по конкуренции сразу принес присягу.
2022-02-17T12:12+0200
2022-02-17T12:42+0200
в молдове
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молдова
совет по конкуренции
назначение
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Парламент назначил Алексея Герцеску на пост руководителя Совета по конкуренции Молдовы.В поддержу этого кандидата проголосовали 54 депутата. На этом же заседании Герцеску принес присягу перед депутатами. Алексей Герцеску имеет высшее юридическое образование и степень магистра гражданского права. Работал в юридической фирме "Алексей Герцеску", Программе развития ООН, был лектором в Международном свободном университете Молдовы, имеет опыт работы в частных компаниях. Герцеску является членом Коллегии адвокатов Молдовы. Бывший председатель Совета по конкуренции Марчел Рэдукан покинул свою должность 11 августа 2021 года на основании заявления об отставке.
https://ru.sputnik.md/20220203/deputaty-vybrali-narodnogo-advokat-48553545.html
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в молдове, молдова, совет по конкуренции, назначение

Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции

12:12 17.02.2022 (обновлено: 12:42 17.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausПарламент Республики Молдова
Парламент Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Парламент на заседании в четверг утвердил кандидатуру нового главы Совета по конкуренции.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Парламент назначил Алексея Герцеску на пост руководителя Совета по конкуренции Молдовы.
© Photo : Parlamentul Republicii MoldovaАлексей Герцеску
Alexei Gherțescu - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
Алексей Герцеску
© Photo : Parlamentul Republicii Moldova
В поддержу этого кандидата проголосовали 54 депутата.
На этом же заседании Герцеску принес присягу перед депутатами.
Алексей Герцеску имеет высшее юридическое образование и степень магистра гражданского права.
Работал в юридической фирме "Алексей Герцеску", Программе развития ООН, был лектором в Международном свободном университете Молдовы, имеет опыт работы в частных компаниях.
Герцеску является членом Коллегии адвокатов Молдовы.
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 03.02.2022
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Депутаты выбрали народного адвоката
3 февраля, 12:43
Бывший председатель Совета по конкуренции Марчел Рэдукан покинул свою должность 11 августа 2021 года на основании заявления об отставке.
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