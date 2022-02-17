https://ru.sputnik.md/20220217/parlament-glava-sovet-po-konkurentsii-49015329.html

Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции

Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции

Новый глава Совета по конкуренции сразу принес присягу.

2022-02-17T12:12+0200

2022-02-17T12:12+0200

2022-02-17T12:42+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Парламент назначил Алексея Герцеску на пост руководителя Совета по конкуренции Молдовы.В поддержу этого кандидата проголосовали 54 депутата. На этом же заседании Герцеску принес присягу перед депутатами. Алексей Герцеску имеет высшее юридическое образование и степень магистра гражданского права. Работал в юридической фирме "Алексей Герцеску", Программе развития ООН, был лектором в Международном свободном университете Молдовы, имеет опыт работы в частных компаниях. Герцеску является членом Коллегии адвокатов Молдовы. Бывший председатель Совета по конкуренции Марчел Рэдукан покинул свою должность 11 августа 2021 года на основании заявления об отставке.

https://ru.sputnik.md/20220203/deputaty-vybrali-narodnogo-advokat-48553545.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, совет по конкуренции, назначение