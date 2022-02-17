https://ru.sputnik.md/20220217/parlament-glava-sovet-po-konkurentsii-49015329.html
Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции
Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции
Новый глава Совета по конкуренции сразу принес присягу.
2022-02-17T12:12+0200
2022-02-17T12:12+0200
2022-02-17T12:42+0200
в молдове
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совет по конкуренции
назначение
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Парламент назначил Алексея Герцеску на пост руководителя Совета по конкуренции Молдовы.В поддержу этого кандидата проголосовали 54 депутата. На этом же заседании Герцеску принес присягу перед депутатами. Алексей Герцеску имеет высшее юридическое образование и степень магистра гражданского права. Работал в юридической фирме "Алексей Герцеску", Программе развития ООН, был лектором в Международном свободном университете Молдовы, имеет опыт работы в частных компаниях. Герцеску является членом Коллегии адвокатов Молдовы. Бывший председатель Совета по конкуренции Марчел Рэдукан покинул свою должность 11 августа 2021 года на основании заявления об отставке.
https://ru.sputnik.md/20220203/deputaty-vybrali-narodnogo-advokat-48553545.html
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в молдове, молдова, совет по конкуренции, назначение
Парламент назначил руководителя Совета по конкуренции
12:12 17.02.2022 (обновлено: 12:42 17.02.2022) Подписаться на
Парламент на заседании в четверг утвердил кандидатуру нового главы Совета по конкуренции.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Парламент назначил Алексея Герцеску на пост руководителя Совета по конкуренции Молдовы.
В поддержу этого кандидата проголосовали 54 депутата.
На этом же заседании Герцеску принес присягу перед депутатами.
Алексей Герцеску имеет высшее юридическое образование и степень магистра гражданского права.
Работал в юридической фирме "Алексей Герцеску", Программе развития ООН, был лектором в Международном свободном университете Молдовы, имеет опыт работы в частных компаниях.
Герцеску является членом Коллегии адвокатов Молдовы.
Бывший председатель Совета по конкуренции Марчел Рэдукан покинул свою должность 11 августа 2021 года на основании заявления об отставке.