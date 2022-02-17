https://ru.sputnik.md/20220217/passazhirskiy-transport-moldova-2021-god-49038901.html
Пассажирский транспорт в Молдове в 2021 году
Пассажирский транспорт в Молдове в 2021 году
Какой транспорт больше всего использовался в Молдове в 2021 году.
2022-02-17T18:27+0200
2022-02-17T18:27+0200
2022-02-17T18:31+0200
инфографика
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молдова
транспорт
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В 2021 году предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 60,9 миллиона пассажиров, что на 9,5% больше по сравнению с 2020 годoм. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики. Пассажирооборот увеличился на 43,1% и составил 3483,8 миллиона пассажиро-километров.В 2021 годy предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 19,7 миллиона тонн грузов, что на 19,2% выше зарегистрированных объемов в 2020 году.Грузооборот транспортных предприятий составил 5321,1 миллиона тонно-километров, что на 14,8% больше по сравнению с 2020 годoм.
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в молдове, молдова, транспорт, инфографика
Пассажирский транспорт в Молдове в 2021 году
18:27 17.02.2022 (обновлено: 18:31 17.02.2022) Подписаться на
Какой транспорт больше всего использовался в Молдове в 2021 году.
В 2021 году предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 60,9 миллиона пассажиров, что на 9,5% больше по сравнению с 2020 годoм. Об этом сообщили в Национальном бюро статистики.
Пассажирооборот увеличился на 43,1% и составил 3483,8 миллиона пассажиро-километров.
В 2021 годy предприятиями железнодорожного, автомобильного, речного и воздушного транспорта было перевезено 19,7 миллиона тонн грузов, что на 19,2% выше зарегистрированных объемов в 2020 году.
Грузооборот транспортных предприятий составил 5321,1 миллиона тонно-километров, что на 14,8% больше по сравнению с 2020 годoм.