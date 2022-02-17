https://ru.sputnik.md/20220217/pogodnye-rekordy-moldovy-17-fevralya-49002971.html
Погодные рекорды Молдовы 17 февраля
Погодные рекорды Молдовы 17 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-17T00:01+0200
2022-02-17T00:01+0200
2022-02-17T00:01+0200
в молдове
погода
рекорды
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Самое теплое 17 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано три года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +14,9 градуса по Цельсию.А температурный минимум 17 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1967 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –23,5 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,4 градуса.
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в молдове, погода, рекорды
Погодные рекорды Молдовы 17 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Самое теплое 17 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано три года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +14,9 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 17 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1967 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –23,5 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 38,4 градуса.