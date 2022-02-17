https://ru.sputnik.md/20220217/politseyskie-ostanovili-dvukh-pyanykh-voditeley-49029732.html
В шаге от трагедии: полицейские остановили двух пьяных водителей на дорогах Молдовы
В шаге от трагедии: полицейские остановили двух пьяных водителей на дорогах Молдовы
Двое пьяных мужчин подвергали опасности других участников движения на дорогах страны.
2022-02-17T16:45+0200
2022-02-17T16:45+0200
2022-02-17T17:20+0200
общество
в молдове
молдова
полиция
пьяный водитель
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В Молдове сотрудники Инспектората патрулирования предотвратили две возможные трагедии. Полицейские остановили двух водителей, которые сели за руль пьяными.Первый инцидент произошел близ села Рассвет Каларашского района. Там 41-летний водитель ехал за рулем авто, в котором находились его жена и ребенок. Тест показал концентрацию 0,22 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Второй случай зафиксировали на трассе Кишинев-Бельцы возле села Бравича. Инспекторы остановили 25-летнего мотоциклиста, который тоже оказался пьяным. Его тест показал 1,21 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Согласно закону, за такие нарушения грозит штраф в размере 25 тысяч леев, общественные работы и лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года. Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники>>>ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика>>>Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка>>>
https://ru.sputnik.md/20220212/pochemu-patrulnyy-ne-propustil-skoruyu-politsiya-kommentiruet-rezonansnyy-sluchay-48860969.html
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в молдове, молдова, полиция, пьяный водитель
В шаге от трагедии: полицейские остановили двух пьяных водителей на дорогах Молдовы
16:45 17.02.2022 (обновлено: 17:20 17.02.2022) Подписаться на
Двое пьяных мужчин подвергали опасности других участников движения на дорогах страны.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В Молдове сотрудники Инспектората патрулирования предотвратили две возможные трагедии. Полицейские остановили двух водителей, которые сели за руль пьяными.
Первый инцидент произошел близ села Рассвет Каларашского района. Там 41-летний водитель ехал за рулем авто, в котором находились его жена и ребенок.
Тест показал концентрацию 0,22 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Второй случай зафиксировали на трассе Кишинев-Бельцы возле села Бравича. Инспекторы остановили 25-летнего мотоциклиста, который тоже оказался пьяным.
Его тест показал 1,21 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Согласно закону, за такие нарушения грозит штраф в размере 25 тысяч леев, общественные работы и лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года.