Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова, 1920
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20220217/politseyskie-ostanovili-dvukh-pyanykh-voditeley-49029732.html
В шаге от трагедии: полицейские остановили двух пьяных водителей на дорогах Молдовы
В шаге от трагедии: полицейские остановили двух пьяных водителей на дорогах Молдовы
Двое пьяных мужчин подвергали опасности других участников движения на дорогах страны.
2022-02-17T16:45+0200
2022-02-17T17:20+0200
общество
в молдове
молдова
полиция
пьяный водитель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46190501_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_119fa15c8e6a9176411f54686bb95bed.jpg
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В Молдове сотрудники Инспектората патрулирования предотвратили две возможные трагедии. Полицейские остановили двух водителей, которые сели за руль пьяными.Первый инцидент произошел близ села Рассвет Каларашского района. Там 41-летний водитель ехал за рулем авто, в котором находились его жена и ребенок. Тест показал концентрацию 0,22 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Второй случай зафиксировали на трассе Кишинев-Бельцы возле села Бравича. Инспекторы остановили 25-летнего мотоциклиста, который тоже оказался пьяным. Его тест показал 1,21 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Согласно закону, за такие нарушения грозит штраф в размере 25 тысяч леев, общественные работы и лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года. Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники&gt;&gt;&gt;ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика&gt;&gt;&gt;Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка&gt;&gt;&gt;
https://ru.sputnik.md/20220212/pochemu-patrulnyy-ne-propustil-skoruyu-politsiya-kommentiruet-rezonansnyy-sluchay-48860969.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/05/46190501_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_acc43b4617eae065a215535f1183d686.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, полиция, пьяный водитель

В шаге от трагедии: полицейские остановили двух пьяных водителей на дорогах Молдовы

16:45 17.02.2022 (обновлено: 17:20 17.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМашина полиции
Машина полиции - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться наGoogle news
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Двое пьяных мужчин подвергали опасности других участников движения на дорогах страны.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. В Молдове сотрудники Инспектората патрулирования предотвратили две возможные трагедии. Полицейские остановили двух водителей, которые сели за руль пьяными.
Первый инцидент произошел близ села Рассвет Каларашского района. Там 41-летний водитель ехал за рулем авто, в котором находились его жена и ребенок.
Тест показал концентрацию 0,22 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Второй случай зафиксировали на трассе Кишинев-Бельцы возле села Бравича. Инспекторы остановили 25-летнего мотоциклиста, который тоже оказался пьяным.
Его тест показал 1,21 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе.
Согласно закону, за такие нарушения грозит штраф в размере 25 тысяч леев, общественные работы и лишение водительских прав от 6 месяцев до 1 года.
centrul COVID-19 Chișinău MoldExpo - Sputnik Молдова, 1920, 12.02.2022
Общество
Почему патрульный не пропустил скорую: полиция комментирует резонансный случай
12 февраля, 15:48
Десятки пьяных водителей выявила полиция в новогодние праздники>>>
ДТП на дорогах Молдовы: вся статистика>>>
Пьяный водитель не справился с управлением: в ДТП погибла 18-летняя девушка>>>
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала