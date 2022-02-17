Путин: нужны жесткие меры к нелегальным мигрантам
19:59 17.02.2022 (обновлено: 20:14 17.02.2022)
© Sputnik / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Франции Э. Макроном
© Sputnik / Сергей Гунеев/
Одной из мер является высылка из России и запрет на въезд.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Против нелегальных мигрантов и тех, кто нарушает законы Российской Федерации, должны быть приняты жесткие меры, в том числе высылка из России и запрет въезда на территорию страны, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.
"Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес … против этих людей самые жесткие меры (приняты. – Ред.). Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", – сказал Путин на коллегии МВД.
"Нелегальная миграционная деятельность, преступные группировки, которые строят на этой нелегальной миграции свой криминальный бизнес … против этих людей самые жесткие меры (приняты. – Ред.). Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", – сказал Путин на коллегии МВД.
Ранее сообщалось о том, что для трудовых мигрантов и иностранцев, прибывших в Россию на срок более 90 дней, с 29 декабря вступают в силу новые правила.
Так, трудовых мигрантов и иностранцев обязали проходить тесты на ВИЧ, наркотики и ряд инфекционных заболеваний. Тест на ВИЧ необходимо сделать на территории России. Справки будут действительны в течение года, по истечении этого срока тесты нужно будет повторить.
Также иностранцев, приехавших в Россию на срок более 90 дней, обязали фотографироваться и проходить дактилоскопическую регистрацию в течение 90 дней с момента въезда, а трудовым мигрантам нужно сделать это в течение 30 дней или при получении документов на работу.
25 декабря 2021, 14:36