https://ru.sputnik.md/20220217/revers-gazoprovod-yamal-evropa-49011459.html
Реверс по газопроводу "Ямал – Европа" вырос вдвое
Реверс по газопроводу "Ямал – Европа" вырос вдвое
Мощности "Ямала-Европы" остаются невостребованными на сессиях аукционов, газопровод продолжает работать в реверсном режиме
2022-02-17T10:14+0200
2022-02-17T10:14+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса. Поставки из Германии выросли вдвое, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, сообщает РИА Новости.Газопровод "Ямал-Европа" наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в европейские страны.Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров в сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня и немного вырос в понедельник и вторник — до 61,4 и 69,1 миллиона кубометров.Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.
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россия, европа, газ
Реверс по газопроводу "Ямал – Европа" вырос вдвое
10:14 17.02.2022 (обновлено: 10:22 17.02.2022) Подписаться на
Одна из основных магистралей поставок газа "Газпрома" в Европу используется в основном для реверса топлива.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik.
Газопровод "Ямал-Европа" продолжает работать в режиме реверса. Поставки из Германии выросли вдвое, свидетельствуют данные "Оператора ГТС Украины", немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform, сообщает РИА Новости
.
Газопровод "Ямал-Европа" наряду с "Северным потоком" и ГТС Украины является одним из основных маршрутов поставок газа "Газпрома" в европейские страны.
Транзит российского газа через украинскую территорию в январе резко упал, в среднем был почти вдвое меньше, чем предусмотрено контрактом (109 миллионов кубометров в сутки). При этом с конца января "Газпром" увеличил прокачку, однако затем показатель вновь несколько уменьшился и колебался в диапазоне 80-90 миллионов кубометров. С прошлой недели украинский транзит вновь скатился до среднего январского уровня и немного вырос в понедельник и вторник — до 61,4 и 69,1 миллиона кубометров.
Мощности газопровода "Ямал-Европа" остаются невостребованными и на регулярных, и на дополнительных сессиях аукционов. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме, и физический поток газа идет со стороны Германии в Польшу, а не наоборот.