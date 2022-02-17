https://ru.sputnik.md/20220217/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-48999353.html
Самый точный прогноз погоды: тепло все еще держится
Самый точный прогноз погоды: тепло все еще держится
Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 17, 18, 19 февраля Gismeteo
2022-02-17T07:00+0200
2022-02-17T07:00+0200
2022-02-17T07:00+0200
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами слабые туманы.Ветер юго-западный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13.В последующие дни в Молдове немного похолодает.Так, 18 февраля днем ожидается от +7 до +12, ночью будет от 0 до +5. Ожидаются местами слабые дожди.Далее 19 февраля днем будет немного теплее - от +10 до +15, ночью - от -2 до +3. Без осадков. Позднее 20 февраля снова потеплеет: днем - от +8 до +13, ночью - от 0 до +5. В этот день без осадков.Праздники и народные приметы 17 февраляНа Руси этот день называли "Николай Студеный". Раньше считалось, что если на Николая ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.Были и другие приметы:
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прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: тепло все еще держится
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами слабые туманы.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывы.
Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до +3.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13.
В последующие дни в Молдове немного похолодает.
Так, 18 февраля днем ожидается от +7 до +12, ночью будет от 0 до +5. Ожидаются местами слабые дожди.
Далее 19 февраля днем будет немного теплее - от +10 до +15, ночью - от -2 до +3. Без осадков.
Позднее 20 февраля снова потеплеет: днем - от +8 до +13, ночью - от 0 до +5. В этот день без осадков.
Праздники и народные приметы 17 февраля
На Руси этот день называли "Николай Студеный". Раньше считалось, что если на Николая ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.
Лес вдали кажется черным - к теплу.
Знахари и колдуны в этот день заговаривали ветер, делали таким способом привороты, отвороты, а также лечили болезни желудка и поджелудочной железы.
Если в этот день вам приснилась птица – ждите хороших новостей.
Если приснилась свинья - к тяжелым жизненным испытаниям.