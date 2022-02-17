https://ru.sputnik.md/20220217/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-48999353.html

Самый точный прогноз погоды: тепло все еще держится

Самый точный прогноз погоды: тепло все еще держится

Точный прогноз погоды на завтра Молдова и Кишинев, народные приметы, традиции, праздник - 17, 18, 19 февраля Gismeteo

2022-02-17T07:00+0200

2022-02-17T07:00+0200

2022-02-17T07:00+0200

прогноз погоды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/16/46612603_0:131:3074:1860_1920x0_80_0_0_55651da2d80cf52afb91fe181293eb82.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 17 февраля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, днем местами слабый дождь. Ночью и утром местами слабые туманы.Ветер юго-западный умеренный, местами порывы.Средняя температура в дневные часы в Молдове составит от +10 до +15 градусов по Цельсию, ночью – от -2 до +3.Точный прогноз погоды в Кишиневе 17 февраля: ночью – от 0 до +2, днем – от +11 до +13.В последующие дни в Молдове немного похолодает.Так, 18 февраля днем ожидается от +7 до +12, ночью будет от 0 до +5. Ожидаются местами слабые дожди.Далее 19 февраля днем будет немного теплее - от +10 до +15, ночью - от -2 до +3. Без осадков. Позднее 20 февраля снова потеплеет: днем - от +8 до +13, ночью - от 0 до +5. В этот день без осадков.Праздники и народные приметы 17 февраляНа Руси этот день называли "Николай Студеный". Раньше считалось, что если на Николая ветки ели сгибаются вниз - к снегопаду. Если ветки смотрят вверх - день будет ясным.Были и другие приметы:

https://ru.sputnik.md/20211031/pravoslavnyy-kalendar-2022-god-46044458.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

прогноз погоды