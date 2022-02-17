https://ru.sputnik.md/20220217/sherif-braga-fakty-kommentarii-49013822.html

"Шериф" – "Брага": факты, комментарии и предматчевая котоВасия

"Шериф" – "Брага": факты, комментарии и предматчевая котоВасия

Все детали предстоящего поединка молдавского "Шерифа" и португальской "Браги" – в репортаже Sputnik Молдова

2022-02-17T11:05+0200

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ТИРАСПОЛЬ, 17 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. В четверг, 17 февраля, "Шериф" стартует в 1/16 финала Лиги Европы. Чемпион Молдовы на своем поле примет португальскую "Брагу".ФактыЖелто-черные "осы" и португальские "оружейники" впервые в истории сойдутся на футбольном поле. Однако, связь между клубами найти можно. Например, капитан "Шерифа" Густаво Дуланто в составе "Боавишты" уже играл с "Брагой" в чемпионате Португалии. В этот раз встречу с "канонирами" перуанец пропускает – дисквалификация. Кстати, вместо Дуланто команду на матч выведет греческий голкипер Георгиос Атанасиадиас – ему доверили капитанскую повязку.Имел опыт общения с португальским клубом и главный тренер "Шерифа". В эпоху "Зари" Юрий Вернидуб встречался с "Брагой" в отборочной кампании Лиги Европы сезона 2018/19. Тогда два мяча в ворота украинцев забил Рикарду Орта. Он с "Брагой" – в Тирасполе.В отличие от приднестровского клуба, который впервые в истории молдавского футбола пробился в плей-офф Лиги Европы, португальцы уже играли на этой стадии. В прошлом году путевку в 1/8 финала "Брага" проиграла "Роме".КомментарииНакануне встречи клубы провели пресс-конференции. Оба тренера в предматчевых заявлениях проявили взаимное уважение. Рулевой "Шерифа" Вернидуб взвесил шансы на победу и заявил "50% на 50%". Наставник "Браги" Карлуш Карвальял признался, что его подопечные "должны быть осторожны"."Шериф" уже обыграл "Реал" и "Шахтер", поэтому мы не можем сомневаться в его возможностях. И "Шериф", и "Брага" хотят пройти в следующий этап, и мы очень верим в нашу команду и в наших игроков. В каждом матче мы хотим добиться победы, и Лига Европы не исключение из правил. Каким бы ни был соперник, стремление к победе является нашей целью с тех пор, как я присоединился к клубу", – подчеркнул Карвальял.Вернидуб как всегда заверил в надежности своей команды, даже несмотря на заметные кадровые потери в это межсезонье. Новички есть, и вчера клуб объявил о еще одном приобретении: нападающем из Казахстана Даниле Анкудинове. Однако, наставник желто-черных объяснил ситуацию с заявкой на игру."По правилам УЕФА мы могли дозаявить только трех футболистов. Но новичков мы, к сожалению, не можем заявить. Трансфертное окно в Молдове открывается только 24 февраля. Дозаявили футболистов, которые в прошлом году не сыграли в групповой стадии Лиги Чемпионов – это Чарльз Петро, Стефанос Евангелу и Басит Халид. Плюс молодежь из "Шерифа-2" тоже будет в заявке", – сказал Вернибдуб.В общении с журналистами тренер тираспольского клуба подметил, что "Брага"перед стартом в Лиге Европы находится в более выгодном положении – играет в чемпионате.Предматчевыми комментариями поделился и самый надежный вратарь прошедшей групповой стадии Лиги Чемпионов Георгиос Атанасиадиас. Он назвал "Брагу" достойным соперником, а предстоящий поединок – вызовом для себя.Прогулки по Тирасполю и предматчевая котоВасияПортугальская "Брага" уже второй день гостит в Тирасполе. "Оружейники" поразили своей предусмотрительностью – приехали за два дня до матча, а еще покорили южным темпераментом и позитивом. В среду соперников в красной форме можно было встретить на улицах Тирасполя, перекинуться парой слов и даже пофотографировать.В объектив Sputnik попала сцена с участием пресс-службы "Браги" и нескольких футболистов. Как объяснил представитель команды, "решили записать видеообращение к фанатам на фоне города". Инстаграм "канониров" дает полный обзор вояжа в Приднестровье: прогулки по городу, портреты тираспольчан и подробный обзор спортивного комплекса "Шериф".Еще одним героем в социальных сетях "Браги" стал приднестровец Василий. Полосатый кот наблюдал за португальцами на открытой предматчевой тренировке. Если бы пресс-служба знала имя пушистого зверя и возможности русского языка, написала бы "котовасия". Но "оружейники" оформили пост другими словами: "Котик присоединяется к команде. Хорошее подкрепление на матч?"Так местный кот Василий стал талисманом Главной Арены и попал в лигоевропейскую историю "Браги", которая достигнет развязки уже сегодня.Первый матч в рамках плей-офф Лиги Европы "Шериф" – "Брага" пройдет в четверг, 17 февраля. Начало встречи в 19.45. Ответный поединок состоится в Португалии 24 февраля.Напомним, тираспольский "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба ничья против украинской команды в Киеве.Тираспольский "Шериф" также станет первым молдавским клубом, который выступит в 1/16 Лиги Европы. В плей-офф турнира желто-черные вышли благодаря успешной игре в групповой стадии Лиги чемпионов, где заняли итоговое третье место.

https://ru.sputnik.md/20220216/futbolisty-braga-tiraspol-48972315.html

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футбол, фк "шериф", тирасполь, молдова, в молдове