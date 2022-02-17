"Шериф" сенсационно обыграл "Брагу" в Лиге Европы
21:43 17.02.2022 (обновлено: 21:45 17.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai Caraus
Тираспольский "Шериф" впервые в истории выступает в весенней стадии еврокубков после того, как сумел занять третье место на групповой стадии Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в четверг сенсационно обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы.
Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забивали Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Португалии.
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
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© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Брага" Карлуш Карвальял
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© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Брага" Карлуш Карвальял
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
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© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
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© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Брага" Карлуш Карвальял
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© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
"Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
21 января, 14:20