https://ru.sputnik.md/20220217/sherif-braga-play-off-liga-evropy-49036290.html

"Шериф" сенсационно обыграл "Брагу" в Лиге Европы

"Шериф" сенсационно обыграл "Брагу" в Лиге Европы

Тираспольский "Шериф" впервые в истории выступает в плей-офф Лиги Европы после третьего места на групповой стадии Лиги чемпионов.

2022-02-17T21:43+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в четверг сенсационно обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы.Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забивали Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).Ответная встреча пройдет 24 февраля в Португалии."Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).

https://ru.sputnik.md/20220121/sherif-kontrakt-vratary-48201940.html

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