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"Шериф" сенсационно обыграл "Брагу" в Лиге Европы
"Шериф" сенсационно обыграл "Брагу" в Лиге Европы
Тираспольский "Шериф" впервые в истории выступает в плей-офф Лиги Европы после третьего места на групповой стадии Лиги чемпионов.
2022-02-17T21:43+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в четверг сенсационно обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы.Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забивали Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).Ответная встреча пройдет 24 февраля в Португалии."Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
https://ru.sputnik.md/20220121/sherif-kontrakt-vratary-48201940.html
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в молдове, молдова, фк "шериф", лига чемпионов, футбол, лига европы

"Шериф" сенсационно обыграл "Брагу" в Лиге Европы

21:43 17.02.2022 (обновлено: 21:45 17.02.2022)
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
Матч плей-офф Лиги Европы Шериф - Брага - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Mihai Caraus
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Тираспольский "Шериф" впервые в истории выступает в весенней стадии еврокубков после того, как сумел занять третье место на групповой стадии Лиги чемпионов.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в четверг сенсационно обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы.
Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забивали Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).
Ответная встреча пройдет 24 февраля в Португалии.
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
Матч плей-офф Лиги Европы Шериф - Брага - Sputnik Молдова
1/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
Матч плей-офф Лиги Европы Шериф - Брага - Sputnik Молдова
2/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
Матч плей-офф Лиги Европы Шериф - Брага - Sputnik Молдова
3/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
Матч плей-офф Лиги Европы Шериф - Брага - Sputnik Молдова
4/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
Тренер ФК Шериф Юрий Вернидуб - Sputnik Молдова
5/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
© Sputnik / Mihai CarausТренер ФК "Брага" Карлуш Карвальял
Тренер ФК Брага Карлуш Карвальял - Sputnik Молдова
6/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Брага" Карлуш Карвальял
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
Матч плей-офф Лиги Европы Шериф - Брага - Sputnik Молдова
7/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
1/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
2/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
3/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
4/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
5/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб
6/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Тренер ФК "Брага" Карлуш Карвальял
7/7
© Sputnik / Mihai Caraus
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
"Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
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