https://ru.sputnik.md/20220217/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-usilenie-vetra-49023668.html
Штормовое предупреждение: в Молдове усиление ветра
Штормовое предупреждение: в Молдове усиление ветра
На протяжении одного дня в республике будет сильный ветер.
2022-02-17T13:58+0200
2022-02-17T13:58+0200
2022-02-17T13:59+0200
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желтый код
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила "желтый код" погодной опасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет действовать 17 и 18 февраля. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.
https://ru.sputnik.md/20220217/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-48999353.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, погода, ветер, желтый код
Штормовое предупреждение: в Молдове усиление ветра
13:58 17.02.2022 (обновлено: 13:59 17.02.2022) Подписаться на
Четверг в Молдове выдался ветренным: сколько продержится такая погода.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила "желтый код" погодной опасности в связи с усилением ветра.
Предупреждение будет действовать 17 и 18 февраля.
"Ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15-20 метров в секунду", – пояснили в метеослужбе.
"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.