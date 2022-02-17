https://ru.sputnik.md/20220217/shtormovoe-preduprezhdenie-moldova-usilenie-vetra-49023668.html

Штормовое предупреждение: в Молдове усиление ветра

Штормовое предупреждение: в Молдове усиление ветра

На протяжении одного дня в республике будет сильный ветер.

2022-02-17T13:58+0200

2022-02-17T13:58+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Государственная гидрометеослужба Молдовы объявила "желтый код" погодной опасности в связи с усилением ветра.Предупреждение будет действовать 17 и 18 февраля. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.Согласно прогнозу синоптиков, в воскресенье в Молдове средняя температура в дневные часы составит от +10 до +15 градусов по Цельсию.

https://ru.sputnik.md/20220217/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-48999353.html

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2022

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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