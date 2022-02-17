https://ru.sputnik.md/20220217/skandal-peresmotrom-itogov-rossiyskikh-figuristov-okr-grozit-isu-sudom-49018069.html

Скандал с пересмотром итогов турнира российских фигуристов: ОКР грозит ISU судом

Скандал с пересмотром итогов турнира российских фигуристов: ОКР грозит ISU судом

Олимпийский комитет России настаивает на проведении церемонии награждения сборной РФ по фигурному катанию, завоевавшей золото в Пекине.

2022-02-17T14:33+0200

2022-02-17T14:33+0200

2022-02-17T14:52+0200

олимпиада в пекине-2022

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фигурное катание

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Результаты командного турнира на Олимпийских играх в Пекине не подлежат пересмотру ни при каких обстоятельствах, такая позиция изложена в письме, которое Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный союз конькобежцев (ISU), заявил глава ОКР Станислав Поздняков, передает РИА Новости."Антидопинговые правила сформулированы таким образом, что пересмотр результатов в командном турнире мог бы иметь место только в том случае, если бы предполагаемое антидопинговое нарушение было совершено во время Олимпийских игр. Мы будем отстаивать эту позицию последовательно в рамках любого возможного разбирательства, в том числе в CAS, если потребуется", – добавляется в заявлении.Олимпийский комитет России (ОКР) также отправил запрос в Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу проведения церемонии награждения фигуристов на Олимпийских играх в Пекине, об этом ранее в четверг заявил министр спорта России Олег Матыцин."ОКР уже отправил соответствующий запрос в МОК с тем, чтобы церемония награждения была проведена, потому что это касается не только российских спортсменов, но и представителей других стран. Будем надеяться, что мнение ОКР будет учтено. Мы считаем, что пока вина и объективные обстоятельства дела не будут установлены, надо дать возможность церемонии награждения провести", – сказал Матыцин в эфире телеканала "Россия 24".Ранее сборная России, в составе которой выступала одиночница Камила Валиева, выиграла олимпийское золото в командном турнире по фигурному катанию. Позднее стало известно, что допинг-проба Валиевой, взятая в конце декабря, дала положительный результат. Спортивный арбитражный суд допустил фигуристку до участия в личном олимпийском турнире в Пекине. Церемония награждения призеров командных соревнований не была проведена. Кроме того, церемония награждения в одиночном катании, если Валиева попадет в тройку лучших, в ходе Олимпиады также проведена не будет, она состоится после окончания расследования дела российской фигуристки.Цветы для чемпионов: кто вяжет букеты олимпийцам Пекина>>>Полеты и приземления: зрелищные падения на Олимпиаде-2022 в Пекине>>>Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала>>>

https://ru.sputnik.md/20220212/glava-federatsii-figurnogo-kataniya-rf-o-dopingovom-dele-valievoy-48849662.html

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в мире, россия, фигурное катание