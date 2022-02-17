https://ru.sputnik.md/20220217/skrytye-simptomy-omikrona-uchenye-naschitali-shest-shtuk-49012982.html

Скрытые симптомы "омикрона": ученые насчитали шесть штук

Скрытые симптомы "омикрона": ученые насчитали шесть штук

Штамм "омикрон" коронавируса не так уж и прост, как видится: ученые выявили целых шесть скрытых его симптомов.

2022-02-17T17:35+0200

2022-02-17T17:35+0200

2022-02-17T18:24+0200

коронавирус

в мире

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study сделал неожиданное заявление: по его словам, штамм коронавируса "омикрон" может оседать в кишечнике, а не в носу, пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение The Sun.По мнению эксперта, инфицированные люди могут испытывать только желудочно-кишечные симптомы: тошноту, рвоту, боль в животе и его вздутие, изжогу, диарею.Врачи рекомендуют пациентам при обнаружении этих симптомов незамедлительно уйти на самоизоляцию и сдать тест на коронавирус.Ранее стало известно, что у заразившихся "омикроном" проявляется такой важный симптом, как гиперестезия, когда болит все тело.Омикрон-штамм коронавируса, или B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в ноябре. По мнению специалистов, им могут заражаться переболевшие и вакцинированные. Новый вариант выявили уже более чем в 140 странах, в том числе в России. Он распространяется быстрее предыдущего штамма "дельта" и стал доминирующим.В Молдову доставили более ста тысяч доз вакцины Spikevax>>>Гинцбург рассказал, как работает назальная вакцина от коронавируса>>>У привитых назальной вакциной образуется стерильный иммунитет>>>

https://ru.sputnik.md/20220216/antitela-omikron-plokho-zaschischayut-48987906.html

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