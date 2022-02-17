https://ru.sputnik.md/20220217/tsentr-gamalei-novaya-vaktsina-protiv-koronavirusa-49012208.html

В Центре Гамалеи рассказали о новой вакцине против коронавируса

В Центре Гамалеи рассказали о новой вакцине против коронавируса

Александр Гинцбург рассказал об особенностях новой вакцины против COVID-19, к испытаниям которой приступает Центр имени Гамалеи.

2022-02-17T12:38+0200

2022-02-17T12:38+0200

2022-02-17T12:43+0200

коронавирус

россия

вакцина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/09/17/31772898_0:0:3155:1774_1920x0_80_0_0_2f18fd15ddb0231a0d5e1dc20ec0c591.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте в России уже к осени, если исследования пройдут успешно. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России в среду выдал разрешение НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы."Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3–3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", – сказал Гинцбург.Новая вакцина также будет двухкомпонентной, что позволит "повысить специфичность антител".Он подчеркнул, что новая вакцина не содержит живого вируса и его генетического материала, а только вирусоподобные частицы.Гинцбург отметил, что новая вакцина даст защиту от нескольких вариантов вируса.

https://ru.sputnik.md/20220216/issledovanie-novoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa-48988152.html

россия

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцина