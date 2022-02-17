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В Центре Гамалеи рассказали о новой вакцине против коронавируса
В Центре Гамалеи рассказали о новой вакцине против коронавируса
Александр Гинцбург рассказал об особенностях новой вакцины против COVID-19, к испытаниям которой приступает Центр имени Гамалеи.
2022-02-17T12:38+0200
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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте в России уже к осени, если исследования пройдут успешно. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Минздрав России в среду выдал разрешение НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы."Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3–3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", – сказал Гинцбург.Новая вакцина также будет двухкомпонентной, что позволит "повысить специфичность антител".Он подчеркнул, что новая вакцина не содержит живого вируса и его генетического материала, а только вирусоподобные частицы.Гинцбург отметил, что новая вакцина даст защиту от нескольких вариантов вируса.
https://ru.sputnik.md/20220216/issledovanie-novoy-vaktsiny-protiv-koronavirusa-48988152.html
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россия, вакцина

В Центре Гамалеи рассказали о новой вакцине против коронавируса

12:38 17.02.2022 (обновлено: 12:43 17.02.2022)
© Sputnik / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкАлександр Гинцбург
Александр Гинцбург - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
© Sputnik / Владимир Трефилов
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Александр Гинцбург рассказал об особенностях новой вакцины против COVID-19, к испытаниям которой приступает Центр имени Гамалеи.
КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Вакцина против коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, может появиться в гражданском обороте в России уже к осени, если исследования пройдут успешно. Об этом заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав России в среду выдал разрешение НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи на клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.
"Первая-вторая фаза клинических исследований должна пройти за 3–3,5 месяца, а дальше мы будем смотреть на эффективность. Если все будет очень хорошо, я думаю, что в гражданский оборот, в широкое обращение она выйдет к осени", – сказал Гинцбург.
Новая вакцина также будет двухкомпонентной, что позволит "повысить специфичность антител".
"Вакцина будет вводиться дважды, это делается, чтобы размножить клетки памяти. Два укола делается фактически всегда, если это неживая вакцина, чтобы были клетки памяти и чтобы повысить специфичность антител", – сообщил директор НИЦ имени Гамалеи.
Он подчеркнул, что новая вакцина не содержит живого вируса и его генетического материала, а только вирусоподобные частицы.
Гинцбург отметил, что новая вакцина даст защиту от нескольких вариантов вируса.
"Это новая вакцина, разработанная на новой платформе. Вакцина будет поливалентной. Мы будем комбинировать различные антигенные варианты S-белка, в том числе "дельту" и "омикрон", — отметил Гинцбург.
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