https://ru.sputnik.md/20220217/tseny-toplivo-moldova-byut-rekordy-benzin-dizel-49016113.html

Цены на топливо в Молдове бьют рекорды: дизель перешагнул порог в 21 лей

Цены на топливо в Молдове бьют рекорды: дизель перешагнул порог в 21 лей

Нацагентство по регулированию в энергетике опубликовало максимальные цены на бензин и дизель в Молдове на 18 февраля 2022 года.

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало в четверг новые максимальные цены на топливо в Молдове, действительные с 18 февраля.Так, цена на 95-й бензин повысится на шесть банов, до 24,19 лея за литр.Цена на дизтопливо вырастет на четыре бана, до 21,02 лея за литр.Как объяснили в НАРЭ, ускоренный рост цен на основные нефтепродукты стандартного типа продиктован общей тенденцией роста котировок на международных биржах, которые в последние дни достигли новых рекордных значений.В НАРЭ уточнили, что в связи с законом ставки акцизов постепенно повышались на период в последующие 3 года, то есть с 2021 по 2023 год, для большинства товаров, подлежащих налогообложению данного вида.

https://ru.sputnik.md/20220216/nare-povyshenie-tarif-elektroenergiya-48975999.html

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