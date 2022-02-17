https://ru.sputnik.md/20220217/tsyrdya-sandu-prezident-moldova-49006709.html

Цырдя: Санду больше не быть президентом Молдовы

Цырдя: Санду больше не быть президентом Молдовы

Цырдя рассказал о том, почему Майя Санду больше не станет президентом Молдовы.

2022-02-17T11:34+0200

2022-02-17T11:34+0200

2022-02-17T11:36+0200

радио

молдова

майя санду

президент

богдан цырдя

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Депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, политолог Богдан Цырдя в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский уже не контролирует ситуацию, а гарантии о неприсоединении этой страны к НАТО может дать только руководство США и России.Цырдя рассказал о том, почему НАТО без США – это "мертвая кошка", и, что США выгодно, чтобы на Украине велись военные действия.Также собеседник объясняет, почему он уверен, что Санду больше не станет президентом Молдовы.

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