https://ru.sputnik.md/20220217/tsyrdya-sandu-prezident-moldova-49006709.html
Цырдя: Санду больше не быть президентом Молдовы
Цырдя: Санду больше не быть президентом Молдовы
Цырдя рассказал о том, почему Майя Санду больше не станет президентом Молдовы.
2022-02-17T11:34+0200
2022-02-17T11:34+0200
2022-02-17T11:36+0200
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молдова
майя санду
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богдан цырдя
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Депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, политолог Богдан Цырдя в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский уже не контролирует ситуацию, а гарантии о неприсоединении этой страны к НАТО может дать только руководство США и России.Цырдя рассказал о том, почему НАТО без США – это "мертвая кошка", и, что США выгодно, чтобы на Украине велись военные действия.Также собеседник объясняет, почему он уверен, что Санду больше не станет президентом Молдовы.
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молдова, майя санду, президент, богдан цырдя, видео
Цырдя: Санду больше не быть президентом Молдовы
11:34 17.02.2022 (обновлено: 11:36 17.02.2022) Подписаться на
Депутат молдавского парламента прогнозирует ход развития событий в регионе: будет ли война и от чего это зависит.
Депутат парламента Молдовы от Блока коммунистов и социалистов, политолог Богдан Цырдя в эфире радиостудии Sputnik Молдова выразил уверенность, что президент Украины Владимир Зеленский уже не контролирует ситуацию, а гарантии о неприсоединении этой страны к НАТО может дать только руководство США и России.
Цырдя рассказал о том, почему НАТО без США – это "мертвая кошка", и, что США выгодно, чтобы на Украине велись военные действия.
Также собеседник объясняет, почему он уверен, что Санду больше не станет президентом Молдовы.