https://ru.sputnik.md/20220217/uchenye-mif-posledstviya-omikron-49039289.html

Ученые развеяли миф о несерьезных последствиях "омикрона"

Ученые развеяли миф о несерьезных последствиях "омикрона"

Последствия от перенесенного штамма "омикрон" могут быть такими же серьезными для организма, как и после других штаммов COVID

2022-02-17T22:40+0200

2022-02-17T22:40+0200

2022-02-17T22:41+0200

коронавирус

ученые

последствия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/03/03/33849850_0:133:3149:1904_1920x0_80_0_0_1d8feed64cde3f1fa8155af7bc4f3441.jpg

КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Последствия от перенесенного штамма "омикрон" могут быть такими же серьезными для организма, как и после других штаммов COVID-19, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.Он отметил, что от последствий коронавируса страдают как взрослые, так и дети, передает РИА Новости."Причина уже понятна - ключевой генетический фактор заключается в том, что вирус "садится" на рецепторы всех органов и систем, и соответственно, вызывает поражения и сосудистой системы, и внутренних органов. Проще говоря, где тонко, там и рвется - после инфекции могут обостриться уже имеющиеся хронические заболевания, а также манифестировать новые патологии", - добавил Горелов.Он подчеркнул, что наряду с легкими и сердечно-сосудистой системой вирус часто поражает и головной мозг, поэтому неврологические нарушения наблюдаются у каждого третьего переболевшего коронавирусом даже в легкой форме."Если сначала мы говорили о состоянии постковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы наблюдаем пациентов, которые страдают им уже в течение года", - пояснил Горелов.Он добавил, что в программу диспансеризации для переболевших коронавирусом пациентов включены специальные исследования, помогающие диагностировать конкретные нарушения и патологии. Реабилитационная программа для таких больных часто включает и общеукрепляющие мероприятия, такие как лечебная физкультура, дыхательная гимнастика, физиотерапия.

https://ru.sputnik.md/20220217/skrytye-simptomy-omikrona-uchenye-naschitali-shest-shtuk-49012982.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ученые, последствия