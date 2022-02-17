https://ru.sputnik.md/20220217/v-moldove-vveli-moratoriy-na-stroitelstvo-azs-49041890.html

В Молдове ввели мораторий на строительство АЗС

В Молдове ввели мораторий на строительство АЗС

Принятые поправки также предусматривают снижение лицензионного сбора на импорт и оптовую продажу.

2022-02-17T20:26+0200

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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В Молдове введут временный запрет на строительство новых автозаправочных станций (АЗС). Запрет будет действовать как минимум до тех пор, пока власти не разработают более жесткие критерии строительства.Положение о приостановке выдачи разрешений на строительство АЗС содержится в поправках к Закону "О рынке нефтепродуктов", который был принят в окончательном чтении на заседании парламента в четверг, 17 февраля.Принятые поправки также предусматривают снижение лицензионного сбора на импорт и оптовую продажу топлива с 260 тысяч леев до 3250 леев в год.Еще одно изменение касается штрафов, налагаемых на торговцев нефтепродуктами, их повысят на суммы, в десять раз превышающие нынешние. В настоящее время установлены штрафы в размере от 3 тысяч до 15 тысяч леев. Авторы законопроекта считают, что эти суммы являются символическими по сравнению с доходами, которые получают компании, торгующие нефтепродуктами.

https://ru.sputnik.md/20220217/nare-obyasnili-chto-obespechivaet-spravedlivye-tseny-benzin-diztoplivo-49027755.html

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мораторий, молдова, строительство, азс