https://ru.sputnik.md/20220217/v-moldove-vveli-moratoriy-na-stroitelstvo-azs-49041890.html
В Молдове ввели мораторий на строительство АЗС
В Молдове ввели мораторий на строительство АЗС
Принятые поправки также предусматривают снижение лицензионного сбора на импорт и оптовую продажу.
2022-02-17T20:26+0200
2022-02-17T20:26+0200
2022-02-17T20:27+0200
общество
мораторий
молдова
строительство
азс
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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В Молдове введут временный запрет на строительство новых автозаправочных станций (АЗС). Запрет будет действовать как минимум до тех пор, пока власти не разработают более жесткие критерии строительства.Положение о приостановке выдачи разрешений на строительство АЗС содержится в поправках к Закону "О рынке нефтепродуктов", который был принят в окончательном чтении на заседании парламента в четверг, 17 февраля.Принятые поправки также предусматривают снижение лицензионного сбора на импорт и оптовую продажу топлива с 260 тысяч леев до 3250 леев в год.Еще одно изменение касается штрафов, налагаемых на торговцев нефтепродуктами, их повысят на суммы, в десять раз превышающие нынешние. В настоящее время установлены штрафы в размере от 3 тысяч до 15 тысяч леев. Авторы законопроекта считают, что эти суммы являются символическими по сравнению с доходами, которые получают компании, торгующие нефтепродуктами.
https://ru.sputnik.md/20220217/nare-obyasnili-chto-obespechivaet-spravedlivye-tseny-benzin-diztoplivo-49027755.html
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мораторий, молдова, строительство, азс
В Молдове ввели мораторий на строительство АЗС
20:26 17.02.2022 (обновлено: 20:27 17.02.2022) Подписаться на
Принятые поправки также предусматривают снижение лицензионного сбора на импорт и оптовую продажу.
КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В Молдове введут временный запрет на строительство новых автозаправочных станций (АЗС). Запрет будет действовать как минимум до тех пор, пока власти не разработают более жесткие критерии строительства.
Положение о приостановке выдачи разрешений на строительство АЗС содержится в поправках к Закону "О рынке нефтепродуктов", который был принят в окончательном чтении на заседании парламента в четверг, 17 февраля.
Принятые поправки также предусматривают снижение лицензионного сбора на импорт и оптовую продажу топлива с 260 тысяч леев до 3250 леев в год.
Еще одно изменение касается штрафов, налагаемых на торговцев нефтепродуктами, их повысят на суммы, в десять раз превышающие нынешние. В настоящее время установлены штрафы в размере от 3 тысяч до 15 тысяч леев. Авторы законопроекта считают, что эти суммы являются символическими по сравнению с доходами, которые получают компании, торгующие нефтепродуктами.