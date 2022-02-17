https://ru.sputnik.md/20220217/v-novykh-anenakh-muzhchina-pytalsya-iznasilovat-11-letnyuyu-devochku-49044700.html

В Новых Аненах мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

В Новых Аненах мужчина пытался изнасиловать 11-летнюю девочку

Полиция задержала подозреваемого, возбуждено уголовное дело.

2022-02-17T22:17+0200

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общество

педофил

изнасилование

полиция

новые анены

девочка

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КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik. В Новых Аненах полиция зарегистрировала попытку изнасилования 11-летней девочки.Нападение на ребенка произошло в лесу в окрестностях населенного пункта.Генинспекторат полиции сообщает, что в результате оперативных мер задержан подозреваемый, мужчина 24 лет. Возбуждено уголовное дело, предполагаемый насильник задержан на 72 часа.Ранее Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам передала в суд уголовное дело 50-летнего мужчины из Кишинева, который подозревается в совершении сексуального насилия над собственной дочерью и дочерью своих знакомых. Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры.По данным следствия, проведенного Центром по борьбе с торговлей людьми Генинспектората полиции под надзором прокуроров, насилие в отношении одной из двух дочерей совершалось в течение 10 лет и началось, когда ей было семь лет, в 1998 году.

https://ru.sputnik.md/20200206/v-moldove-prigovorili-pedofila-k-10-godam-29106375.html

новые анены

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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педофил, изнасилование, полиция, новые анены, девочка