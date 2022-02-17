https://ru.sputnik.md/20220217/vernidub-pozdravlyayu-sherif-pobeda-49045406.html

Юрий Вернидуб: поздравляю "Шериф" с победой, но пока это ничего не значит

Юрий Вернидуб: поздравляю "Шериф" с победой, но пока это ничего не значит

Юрий Вернидуб остался доволен игрой каждого футболиста тираспольского клуба.

2022-02-17T22:49+0200

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фк "шериф"

тирасполь

спорт

победа

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футбольный клуб

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Тираспольский "Шериф" в матче против "Браги" вынужден был играть с полностью новой линией обороны и без дисквалифицированных ключевых игроков, но справился с тренерской установкой и поломал игру португальского клуба. Об этом заявил главный тренер "Шерифа" Юрий Вернидуб на послематчевой пресс-конференции.Тренер отметил, что помимо обновленной линии защиты, его подопечные впервые сыграли по новой схеме."Мы отразили игру "Браги", у них идет чемпионат, они сыграны, у нас чемпионата не было. Задача была сыграть от обороны. Впервые сыграли 5-2-3, команда справилась", - рассказал Вернидуб.Главный тренер тираспольского клуба посетовал на большие потери состава, но отметил, что в этом есть и свои плюсы. Тренер тираспольской команды признался, что клуб во время зимнего трансферного окна лишился семи футболистов.По словам Юрия Вернидуба он доволен игрой команды и нет футболиста, которого он не смог бы отметить.Тираспольский "Шериф" в четверг, 17 февраля, обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы.Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забивали Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).Ответная встреча пройдет 24 февраля в Португалии."Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.

https://ru.sputnik.md/20220217/krasnoselskiy-poblagodaril-fk-sherif-za-pobedu-matche-ligi-evropy-49043999.html

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фк "шериф", тирасполь, победа, поздравление, футбольный клуб