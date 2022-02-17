https://ru.sputnik.md/20220217/voronin-sandu-ignoriruet-otnosheniya-s-rossiey-potomu-chto-tak-skazal-zapad-49035003.html

Воронин: Санду игнорирует отношения с Россией, потому что так сказал Запад

Воронин: Санду игнорирует отношения с Россией, потому что так сказал Запад

Владимир Воронин осудил то, как Майя Санду и правительство выстраивают отношения с Россией.

2022-02-17T17:15+0200

2022-02-17T17:15+0200

2022-02-17T17:22+0200

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молдавско-российские отношения

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин прокомментировал в пресс-центре Sputnik Молдова отношения Кишинева и Москвы при правительстве партии "Действие и солидарность" (PAS) и президенте Майе Санду. Лидер коммунистов считает, что Майя Санду должна пересмотреть свое отношение к сотрудничеству с восточным партнером. Он объяснил, как нынешней главе государства следует вести диалог с Владимиром Путиным. Председатель ПКРМ напомнил, что Молдова подписала договор о стратегической дружбе с Россией, и заявил, что благодарен Владимиру Путину за его отношение к нашей стране."Мы подписали Договор о дружбе и сотрудничестве с Россией в 2001 году, и в ходе дебатов у меня было несколько личных встреч с Путиным. Я всегда был благодарен ему, потому что он меня понимал, и в преамбуле к соглашению было оговорено, что Россия признает целостность Молдовы в ее границах, установленных с августа 1991 года", – пояснил лидер ПКРМ. Напоминаем, что в ноябре прошлого года исполнилось 20 лет со дня подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между Молдовой и Россией. В Кишиневе встретились глава МИДЕИ Попеску и замглавы МИД РФ Руденко>>>Гаврилица встретилась с замглавы МИД России>>>Как должна себя вести нейтральная Молдова в текущих геополитических реалиях>>>

https://ru.sputnik.md/20220216/ekspert-moldova-nachinaet-peresmatrivat-svoe-otnoshenie-k-roli-rossii-v-regione-48998917.html

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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в молдове, молдова, владимир воронин, владимир путин, молдавско-российские отношения