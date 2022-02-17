https://ru.sputnik.md/20220217/zavershenie-ucheniy-navodneniye-covid-49007129.html

Мир за сутки: завершение учений, жертвы наводнения и COVID в мире

Мир за сутки: завершение учений, жертвы наводнения и COVID в мире

Самая интересная информация от ньюсмейкеров и мировых информагентств – в нашей традиционной утренней подборке.

2022-02-17T08:49+0200

2022-02-17T08:49+0200

2022-02-17T09:34+0200

в мире

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КИШИНЕВ, 17 фев – Sputnik. Подразделения Западного военного округа (ЗВО) армии России продолжают переброску техники обратно в гарнизоны после учений. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Воинский эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учений", – сообщает пресс-служба ведомства.Танки и другую гусеничную бронетехнику перевезут по железной дороге "на расстояние около тысячи километров", уточнили в российском Минобороны.В Вооруженных силах РФ продолжается комплекс масштабных мероприятий оперативной подготовки войск, в которых принимают участие практически все военные округа, флоты и ВДВ.Также еще не завершились, но вышли на финальный этап совместные с Белоруссией маневры "Союзная решимость — 2022". В Минске подчеркивали, что после 20 февраля в стране не останется ни одного российского солдата и единицы техники.Сильные дожди в Бразилии унесли жизни почти 100 человекЧисло жертв мощных ливней в Бразилии выросло до 94, среди погибших есть дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на бразильский портал G1."Число погибших в Петрополисе выросло до 94, среди них восемь детей", – отмечает СМИ.Службам гражданской защиты удалось спасти 24 человека. Еще 35 человек числятся пропавшими без вести.Сильные дожди, начавшиеся в регионе во вторник спровоцировали оползни и наводнения. Чуть больше чем за шесть часов выпало 260 литров осадков на один квадратный метр. Это гораздо больше, чем обычно бывает в этом регионе Бразилии в феврале.Ситуация с COVID в миреПо данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 417 миллионов.На утро 17 февраля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 417 672 449. Из них 5 849 513 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (78 168 861). Следом идут Индия (42 723 558) и Бразилия (27 819 996).В десятку стран с большим количеством подтвержденных случаев COVID-19 также входят Франция (22 130 264), Великобритания (18 575 733), Россия (14 445 698), Турция (13 173 859), Германия (12 926 928), Италия (12 265 343) и Испания (10 744 394).На Украине, согласно данным университета, всего было выявлено 4 818 112 случаев заражения, в Румынии – 2 613 716.В Молдове с начала пандемии количество инфицированных составило 488 899. В среду профильное министерство сообщило о 1616 подтвержденных случаях заражения. Число пациентов, погибших от COVID-19 за время пандемии, составляет 11 007, выздоровели 449 260 человек.

https://ru.sputnik.md/20220209/soyuznaya-reshimost-48754308.html

https://ru.sputnik.md/20220216/antitela-omikron-plokho-zaschischayut-48987906.html

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в мире