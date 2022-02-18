https://ru.sputnik.md/20220218/bolezn-kotoraya-oslabit-immunitet-koronavirus-49075647.html

Врач назвала болезнь, которая может ослабить иммунитет к коронавирусу

Врач назвала болезнь, которая может ослабить иммунитет к коронавирусу

Иммунная система человека способна "терять память" о перенесенных инфекциях. Причиной этому может стать перенесенная корь

2022-02-18T21:45+0200

2022-02-18T21:45+0200

2022-02-18T21:45+0200

коронавирус

врач

болезнь

иммунитет

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Иммунная система человека способна "терять память" о перенесенных инфекциях. Причиной этому может стать перенесенная корь. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры госпитальной терапии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ Белла Шамгунова."Коревая амнезия – особое состояние, которое развивается у пациентов после заболевания корью. Не у всех, но у некоторой части переболевших корью людей может развиться так называемая посткоревая иммуносупрессия. То есть вирус кори может заражать Т- и B-лимфоциты – это клетки, которые хранят память о предыдущих перенесенных инфекциях, о предыдущих вакцинациях", – объяснила Белла Шамгунова.Она отметила, что корь подавляет эти "клетки памяти", истощает их, из-за чего человек, который перенес корь, в дальнейшем теряет свой иммунный потенциал, который способен защитить его от других инфекций. В том числе это может привести к повторному заражению коронавирусом."Что касается коронавирусной инфекции, пандемия длится всего два года и полноценные исследования еще не проводились. Но можно сделать логическое заключение, что если пациент перенес COVID-19, а после этого перенес корь, то в дальнейшем он рискует снова заразиться коронавирусной инфекцией, поскольку у него уже нет соответствующих клеток памяти, T- и B-лимфоциты уже не будут срабатывать как нужно", – сказала специалист.Благодаря вакцинации корь не приводит к пандемиям, но отдельные вспышки этого заболевания периодически все-таки случаются, добавила она."Взрослые переносят корь тяжелее, в случае заболевания есть вероятность, что будет повреждена респираторная система – это тяжелые пневмонии, как коревые, так и вторичные, бактериальные. Есть вероятность, что будут поражены центральная нервная система, желудочно-кишечный тракт", – уточнила Шамгунова.

https://ru.sputnik.md/20220209/opasnoe-posledstvie-covid-48754491.html

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врач, болезнь, иммунитет