https://ru.sputnik.md/20220218/buduschee-moldavskikh-levykh-zagadki-pas-49021532.html
Будущее молдавских левых и загадки PAS
Будущее молдавских левых и загадки PAS
Станет ли блок ПСРМ и ПКРМ привлекательным для всех левых сил в молдавской политике
2022-02-18T08:30+0200
2022-02-18T08:30+0200
2022-02-18T08:30+0200
радио
партия социалистов республики молдова
коммунисты
блок
молдова
константин москович
серафим урекян
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Молдавские коммунисты и социалисты перегруппировались. ПСРМ и ПКРМ объявили о создании политического блока коммунистов и социалистов, целью которого, по их словам, является спасение страны. Как заявил Владимир Воронин, основная цель этого блока – "спасти страну, построить развитую страну и дружить со всеми странами". "Эта власть должна уйти, а в дальнейшем мы спросим мнение граждан Республики Молдова, что делать с этим парламентом. Если они останутся, то загонят страну в долги, которые лягут на плечи народа и их придется возвращать с процентами" – заявил Воронин на пресс-конференции в среду. Есть ли будущее у этого блока и молдавских левых в политике? Кто еще "подтянется" в это формирование?А также – почему власть PAS запомнится надолго, и что ждет всех этим летом на фестивале "Славянский базар".Обо всем этом расскажут гости программы: политолог Александр Кузнецов, экс-примар Кишинева Серафим Урекян и композитор, наист, народный артист Молдовы Константин Москович.
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Сергей Цуркану
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
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партия социалистов республики молдова, коммунисты, блок, молдова, константин москович, серафим урекян, видео
Будущее молдавских левых и загадки PAS
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В сегодняшнем выпуске программы "Утро на Sputnik'e" разбираемся в текущих политических событиях и узнаем подробности проведения фестиваля "Славянский базар – 2022".
Молдавские коммунисты и социалисты перегруппировались. ПСРМ и ПКРМ объявили о создании политического блока коммунистов и социалистов, целью которого, по их словам, является спасение страны.
Как заявил Владимир Воронин, основная цель этого блока – "спасти страну, построить развитую страну и дружить со всеми странами".
"Эта власть должна уйти, а в дальнейшем мы спросим мнение граждан Республики Молдова, что делать с этим парламентом. Если они останутся, то загонят страну в долги, которые лягут на плечи народа и их придется возвращать с процентами" – заявил Воронин на пресс-конференции в среду.
Есть ли будущее у этого блока и молдавских левых в политике? Кто еще "подтянется" в это формирование?
А также – почему власть PAS запомнится надолго, и что ждет всех этим летом на фестивале "Славянский базар".
Обо всем этом расскажут гости программы: политолог Александр Кузнецов, экс-примар Кишинева Серафим Урекян и композитор, наист, народный артист Молдовы Константин Москович.