https://ru.sputnik.md/20220218/buduschee-moldavskikh-levykh-zagadki-pas-49021532.html

Будущее молдавских левых и загадки PAS

Будущее молдавских левых и загадки PAS

Станет ли блок ПСРМ и ПКРМ привлекательным для всех левых сил в молдавской политике

2022-02-18T08:30+0200

2022-02-18T08:30+0200

2022-02-18T08:30+0200

радио

партия социалистов республики молдова

коммунисты

блок

молдова

константин москович

серафим урекян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e6/02/12/49050502_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_1e8731beb21472d20c88571645e144d9.jpg

Молдавские коммунисты и социалисты перегруппировались. ПСРМ и ПКРМ объявили о создании политического блока коммунистов и социалистов, целью которого, по их словам, является спасение страны. Как заявил Владимир Воронин, основная цель этого блока – "спасти страну, построить развитую страну и дружить со всеми странами". "Эта власть должна уйти, а в дальнейшем мы спросим мнение граждан Республики Молдова, что делать с этим парламентом. Если они останутся, то загонят страну в долги, которые лягут на плечи народа и их придется возвращать с процентами" – заявил Воронин на пресс-конференции в среду. Есть ли будущее у этого блока и молдавских левых в политике? Кто еще "подтянется" в это формирование?А также – почему власть PAS запомнится надолго, и что ждет всех этим летом на фестивале "Славянский базар".Обо всем этом расскажут гости программы: политолог Александр Кузнецов, экс-примар Кишинева Серафим Урекян и композитор, наист, народный артист Молдовы Константин Москович.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

партия социалистов республики молдова, коммунисты, блок, молдова, константин москович, серафим урекян, видео