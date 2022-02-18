https://ru.sputnik.md/20220218/chto-zapad-nameren-sdelat-moldova-49017337.html

Журавлев: что Запад намерен сделать с Молдовой

Журавлев: что Запад намерен сделать с Молдовой

Политолог-международник оценил перспективы сотрудничества властей Молдовы с западными кураторами и пришел к неутешительным выводам.

2022-02-18T09:00+0200

2022-02-18T09:00+0200

2022-02-18T09:00+0200

радио

нейтралитет

молдова

геополитика

запад

дмитрий журавлев

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Журавлев: что Запад намерен сделать с Молдовой Журавлев: что Запад намерен сделать с Молдовой

Вся текущая неделя в мировой политике прошла на фоне истерии, развязанной западными, американскими и британскими СМИ о том, когда именно Россия нападет на Украину, хотя официальная Москва не раз заявляла, что такой сценарий развития событий невозможен. Отголоски этой выдумки западных СМИ и ряда политиков из США дошли и до нейтральной по конституции Молдовы. Государственный департамент США призвал американских граждан немедленно покинуть территорию приднестровского региона и воздержаться вообще от поездок в Молдову.И все же, в качестве кого видят на Западе нашу республику, и как намерены использовать США и их союзники по НАТО эту территорию? Ответ на вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова дал генеральный директор Института региональных проблем из Москвы Дмитрий Журавлев. Политолог добавил: истерия коллективного Запада вокруг территории Украины и Молдовы и возможного "вторжения" России направлена, главным образом, и на то, чтобы на фоне паники спровоцировать вывод капитала и закрытие оставшихся предприятий. Так, по мнению эксперта, территории упомянутых постсоветских государств окончательно будут превращены в вассалов США, хотя по Конституции и являются и независимыми, и суверенными.Напомним, 26 сентября 2021 года из США в Молдову прибыла первая партия военного оборудования для Национальной армии на общую сумму 5 миллионов долларов. Из этой суммы Молдова заплатила 1 миллион.Поставка военной техники — это часть плана развития и преобразования Национальной армии в соответствии с положениями Стратегии национальной обороны и Пакета инициатив для наращивания оборонного потенциала (DCBI).

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2022

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

Андрей Петрик https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2066/15/20661575_338:0:1554:1215_100x100_80_0_0_420d0cf6d7b673086dadb8b2ed013281.jpg

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нейтралитет, молдова, геополитика, запад, аудио, дмитрий журавлев