https://ru.sputnik.md/20220218/covid-19--moldova-49051262.html

COVID-19 в Молдове: сколько человек находятся в тяжелом состоянии

COVID-19 в Молдове: сколько человек находятся в тяжелом состоянии

В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.

2022-02-18T09:11+0200

2022-02-18T09:11+0200

2022-02-18T09:13+0200

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждены 1854 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано семь случаев "импорта" инфекции: три – из Украины, по одному – из Ирландии, Германии, Турции и Румынии. За минувшие сутки проведено 10 102 теста, в том числе быстрых – 7091.Общее число случаев заражения в стране достигло 492 604.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 62 случая инфицирования: 9 – у врачей, 35 – у медсестер, 18 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1776 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 122 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек).В то же время за сутки выздоровели 4155 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 458 066.Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 068.

https://ru.sputnik.md/20220211/koronavirus-provodnik-drugikh-bolezney-48848614.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, статистика, минздрав