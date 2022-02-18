https://ru.sputnik.md/20220218/covid-19--moldova-49051262.html
COVID-19 в Молдове: сколько человек находятся в тяжелом состоянии
COVID-19 в Молдове: сколько человек находятся в тяжелом состоянии
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
2022-02-18T09:11+0200
2022-02-18T09:11+0200
2022-02-18T09:13+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждены 1854 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.В том числе зарегистрировано семь случаев "импорта" инфекции: три – из Украины, по одному – из Ирландии, Германии, Турции и Румынии. За минувшие сутки проведено 10 102 теста, в том числе быстрых – 7091.Общее число случаев заражения в стране достигло 492 604.У сотрудников системы здравоохранения выявлено 62 случая инфицирования: 9 – у врачей, 35 – у медсестер, 18 – у работников вспомогательного персонала.Госпитализированы 1776 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 122 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек).В то же время за сутки выздоровели 4155 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 458 066.Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.Общее число скончавшихся на данный момент – 11 068.
https://ru.sputnik.md/20220211/koronavirus-provodnik-drugikh-bolezney-48848614.html
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в молдове, молдова, статистика, минздрав
COVID-19 в Молдове: сколько человек находятся в тяжелом состоянии
09:11 18.02.2022 (обновлено: 09:13 18.02.2022) Подписаться на
В Минздраве представили статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. В Молдове за минувшие сутки лабораторным путем подтверждены 1854 новых случая инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в пятницу.
В том числе зарегистрировано семь случаев "импорта" инфекции: три – из Украины, по одному – из Ирландии, Германии, Турции и Румынии.
За минувшие сутки проведено 10 102 теста, в том числе быстрых – 7091.
Общее число случаев заражения в стране достигло 492 604.
У сотрудников системы здравоохранения выявлено 62 случая инфицирования: 9 – у врачей, 35 – у медсестер, 18 – у работников вспомогательного персонала.
Госпитализированы 1776 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 122 пациента (к аппаратам ИВЛ подключены 12 человек).
В то же время за сутки выздоровели 4155 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в Молдове достигло 458 066.
Минздрав сообщает о 27 погибших на фоне осложнений.
Общее число скончавшихся на данный момент – 11 068.