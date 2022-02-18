https://ru.sputnik.md/20220218/dnr-organizuet-evakuatsiyu-zhiteley-v-rossiyu-49073888.html

ДНР организует эвакуацию жителей в Россию

ДНР организует эвакуацию жителей в Россию

Глава ДНР Пушилин заявил о начале массовой эвакуации населения самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины

2022-02-18T16:16+0200

2022-02-18T16:16+0200

2022-02-18T16:16+0200

эвакуация

россия

днр

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале массовой эвакуации населения самопровозглашенной республики в связи с угрозой вторжения Украины, передает РИА Новости."При обстрелах противником населенных пунктов республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан. Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь, эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста", - сообщил Пушилин в Telegram-канале.По словам Пушилина, "по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан"."Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия. Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников, штабам территориальной обороны обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения", - сказал глава ДНР.Он призвал сохранять спокойствие. "Все вместе мы выстоим и победим", - добавил Пушилин.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что Киев не планирует наступательные операции в Донбассе или диверсии на химическом производстве в этом регионе, он подчеркнул, что Киев выступает за урегулирование ситуации дипломатическим путем."Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий в Донбассе. Мы полностью преданы исключительно дипломатическому урегулированию", - написал он в Twitter в пятницу.Конфликт на востоке Украины длится почти восемь лет, за это время его жертвами, по информации ООН, стали больше 13 тысяч человек, еще около 44 тысяч пострадали. Деэскалацию обсуждают на встрече контактной группы в белорусской столице, за основу взяты Минские соглашения.Документ предусматривает проведение конституционной реформы, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения. При этом сейчас украинские власти сосредоточили на границе с ДНР и ЛНР большую часть армии и регулярно обстреливают ополченцев, в том числе с применением запрещенной техники.Напряженность в Донбассе нагнетают Соединенные Штаты и другие страны НАТО, которые поставляют Украине вооружения и военных инструкторов. В Москве не раз призывали перестать накачивать регион оружием, так как это может спровоцировать Киев на военные авантюры.

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эвакуация, россия, днр