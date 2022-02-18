https://ru.sputnik.md/20220218/drama-u-pristava-v-kishineve-dolzhnik-ugrozhal-pristrelit-kreditora-49067397.html
Драма у пристава: в Кишиневе должник угрожал пристрелить кредитора
Драма у пристава: в Кишиневе должник угрожал пристрелить кредитора
Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него оружие.
2022-02-18T14:31+0200
2022-02-18T14:31+0200
2022-02-18T14:36+0200
общество
долги
кредиторы
оружие
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Полиция задержала 46-летнего мужчину, который угрожал оружием своему кредитору прямо в кабинете судебного пристава.В инспекторат полиции сектора Ботаника столицы обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что ее должник угрожал ей убийством. Она заявила, что в кабинете судебного пристава, в присутствии ее адвоката, мужчина вынул пистолет и заявил, что расправится с ней.Агрессора задержали, он признал свою вину, сдал пистолет, которым владел на законных основаниях, и патроны. Оружие было изъято.Возбуждено уголовное дело. Должнику грозит штраф в размере до 37 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок от одного года до трех лет.
https://ru.sputnik.md/20210325/ks-zapretil-dostavlyat-dolzhnikov-k-sudoispolnitelyam-v-prinuditelnom-poryadke-34119686.html
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долги, кредиторы, оружие
Драма у пристава: в Кишиневе должник угрожал пристрелить кредитора
14:31 18.02.2022 (обновлено: 14:36 18.02.2022) Подписаться на
Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него оружие.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Полиция задержала 46-летнего мужчину, который угрожал оружием своему кредитору прямо в кабинете судебного пристава.
В инспекторат полиции сектора Ботаника столицы обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что ее должник угрожал ей убийством. Она заявила, что в кабинете судебного пристава, в присутствии ее адвоката, мужчина вынул пистолет и заявил, что расправится с ней.
Агрессора задержали, он признал свою вину, сдал пистолет, которым владел на законных основаниях, и патроны. Оружие было изъято.
Возбуждено уголовное дело. Должнику грозит штраф в размере до 37 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок от одного года до трех лет.