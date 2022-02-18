https://ru.sputnik.md/20220218/drama-u-pristava-v-kishineve-dolzhnik-ugrozhal-pristrelit-kreditora-49067397.html

Драма у пристава: в Кишиневе должник угрожал пристрелить кредитора

Драма у пристава: в Кишиневе должник угрожал пристрелить кредитора

Полиция задержала подозреваемого и изъяла у него оружие.

2022-02-18T14:31+0200

2022-02-18T14:31+0200

2022-02-18T14:36+0200

общество

долги

кредиторы

оружие

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Полиция задержала 46-летнего мужчину, который угрожал оружием своему кредитору прямо в кабинете судебного пристава.В инспекторат полиции сектора Ботаника столицы обратилась 50-летняя женщина, которая сообщила, что ее должник угрожал ей убийством. Она заявила, что в кабинете судебного пристава, в присутствии ее адвоката, мужчина вынул пистолет и заявил, что расправится с ней.Агрессора задержали, он признал свою вину, сдал пистолет, которым владел на законных основаниях, и патроны. Оружие было изъято.Возбуждено уголовное дело. Должнику грозит штраф в размере до 37 500 леев, общественные работы или лишение свободы на срок от одного года до трех лет.

https://ru.sputnik.md/20210325/ks-zapretil-dostavlyat-dolzhnikov-k-sudoispolnitelyam-v-prinuditelnom-poryadke-34119686.html

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2022

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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долги, кредиторы, оружие