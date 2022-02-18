https://ru.sputnik.md/20220218/freedom-convoy-protest-dalnoboyshchikov-protiv-covid-ogranicheniy-49059894.html

Freedom Convoy в Оттаве: как шел протест дальнобойщиков против COVID-ограничений

Freedom Convoy в Оттаве: как шел протест дальнобойщиков против COVID-ограничений

Дальнобойщики в Канаде вышли на протест против ковид-ограничений. Смотрите в фотоленте Sputnik, как протестовали в Оттаве.

2022-02-18T19:25+0200

2022-02-18T19:25+0200

2022-02-18T19:25+0200

фото

в мире

канада

протест

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Акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, продолжаются в Канаде с конца января. Мало-помалу ситуация накалилась до предела, так что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию. Позже он заявил, что задействует закон о чрезвычайном положении. А 8 февраля участники протестов заблокировали мост, соединяющий Канаду и США.Позже "Конвой свободы" перекинулся и на Европу. Так, автомобилисты Франции, вдохновлённые канадским примером, выехали 9 февраля с юга Франции, а 10 и 11 февраля - из других регионов страны в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция проведение манифестации в Париже запретила: были мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог.Как сообщило местное телевидение, 12 февраля в протестной акции "Конвой свободы" по всей Франции приняли участие более 32 тысяч человек, около 7,6 тысячи - в Париже.Из французской столицы участники протеста направились в Брюссель. Однако полиция их туда не пропустила. Некоторые участники "Конвоя свободы" решили отправиться во французский Страсбург, где сейчас проходит сессия Европарламента. Но там власти также акцию не разрешили.Что касается США, то там организаторы "Конвоя свободы" намерены продолжать акции в поддержку своих коллег-дальнобойщиков в Канаде.В среду 18 руководителей канадских провинций и американских штатов. обратились к президенту США Джо Байдену и премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой освободить водителей-дальнобойщиков от обязательной вакцинации от коронавируса. Авторы в своем обращении не оспаривают важность вакцинации, но уточняют, что отказ от исключений для водителей приводит к нарушениям в цепочках поставок.Левацкая элита подавляет пролетариат>>>"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту>>>

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