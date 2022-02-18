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Freedom Convoy в Оттаве: как шел протест дальнобойщиков против COVID-ограничений
Freedom Convoy в Оттаве: как шел протест дальнобойщиков против COVID-ограничений
Дальнобойщики в Канаде вышли на протест против ковид-ограничений. Смотрите в фотоленте Sputnik, как протестовали в Оттаве.
2022-02-18T19:25+0200
2022-02-18T19:25+0200
фото
в мире
канада
протест
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Акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, продолжаются в Канаде с конца января. Мало-помалу ситуация накалилась до предела, так что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию. Позже он заявил, что задействует закон о чрезвычайном положении. А 8 февраля участники протестов заблокировали мост, соединяющий Канаду и США.Позже "Конвой свободы" перекинулся и на Европу. Так, автомобилисты Франции, вдохновлённые канадским примером, выехали 9 февраля с юга Франции, а 10 и 11 февраля - из других регионов страны в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция проведение манифестации в Париже запретила: были мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог.Как сообщило местное телевидение, 12 февраля в протестной акции "Конвой свободы" по всей Франции приняли участие более 32 тысяч человек, около 7,6 тысячи - в Париже.Из французской столицы участники протеста направились в Брюссель. Однако полиция их туда не пропустила. Некоторые участники "Конвоя свободы" решили отправиться во французский Страсбург, где сейчас проходит сессия Европарламента. Но там власти также акцию не разрешили.Что касается США, то там организаторы "Конвоя свободы" намерены продолжать акции в поддержку своих коллег-дальнобойщиков в Канаде.В среду 18 руководителей канадских провинций и американских штатов. обратились к президенту США Джо Байдену и премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой освободить водителей-дальнобойщиков от обязательной вакцинации от коронавируса. Авторы в своем обращении не оспаривают важность вакцинации, но уточняют, что отказ от исключений для водителей приводит к нарушениям в цепочках поставок.Левацкая элита подавляет пролетариат&gt;&gt;&gt;"Конвой свободы" в Европе: Париж, Гаага и Брюссель присоединились к протесту&gt;&gt;&gt;
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фото, в мире, канада, протест

Freedom Convoy в Оттаве: как шел протест дальнобойщиков против COVID-ограничений

19:25 18.02.2022
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Водители большегрузов в Канаде вышли на протест против ковид-ограничений в конце января. Смотрите в фотоленте Sputnik, как протестовали дальнобойщики.
Акции протеста против коронавирусных ограничений, инициированные дальнобойщиками, продолжаются в Канаде с конца января. Мало-помалу ситуация накалилась до предела, так что премьер-министр Канады Джастин Трюдо по соображениям безопасности сменил резиденцию. Позже он заявил, что задействует закон о чрезвычайном положении. А 8 февраля участники протестов заблокировали мост, соединяющий Канаду и США.
Позже "Конвой свободы" перекинулся и на Европу. Так, автомобилисты Франции, вдохновлённые канадским примером, выехали 9 февраля с юга Франции, а 10 и 11 февраля - из других регионов страны в Париж, чтобы провести акцию против ограничений, введенных на фоне эпидемии коронавируса. Полиция проведение манифестации в Париже запретила: были мобилизованы более 7 тысяч полицейских и жандармов, чтобы не допустить блокировку дорог.
Как сообщило местное телевидение, 12 февраля в протестной акции "Конвой свободы" по всей Франции приняли участие более 32 тысяч человек, около 7,6 тысячи - в Париже.
Из французской столицы участники протеста направились в Брюссель. Однако полиция их туда не пропустила. Некоторые участники "Конвоя свободы" решили отправиться во французский Страсбург, где сейчас проходит сессия Европарламента. Но там власти также акцию не разрешили.
Что касается США, то там организаторы "Конвоя свободы" намерены продолжать акции в поддержку своих коллег-дальнобойщиков в Канаде.
В среду 18 руководителей канадских провинций и американских штатов. обратились к президенту США Джо Байдену и премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой освободить водителей-дальнобойщиков от обязательной вакцинации от коронавируса.

Авторы в своем обращении не оспаривают важность вакцинации, но уточняют, что отказ от исключений для водителей приводит к нарушениям в цепочках поставок.
© REUTERS / Carlos Osorio

Протест против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в Оттаве, Канада. Мужчина держит в руках плакат с надписью "Мои права не заканчиваются там, где начинается ваш страх".

Протест против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в Оттаве, Канада. Мужчина держит в руках плакат с надписью &quot;Мои права не заканчиваются там, где начинается ваш страх&quot;. - Sputnik Молдова
1/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Протест против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в Оттаве, Канада. Мужчина держит в руках плакат с надписью "Мои права не заканчиваются там, где начинается ваш страх".

© REUTERS / Lars Hagberg

Мужчины сидят в джакузи на фоне транспарантов во время протестов в Оттаве, Канада.

Мужчины сидят в джакузи на фоне транспарантов во время протестов в Оттаве, Канада. - Sputnik Молдова
2/10
© REUTERS / Lars Hagberg

Мужчины сидят в джакузи на фоне транспарантов во время протестов в Оттаве, Канада.

© REUTERS / Carlos Osorio

Протест против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в Оттаве, Канада.

Протест против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в Оттаве, Канада. - Sputnik Молдова
3/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Протест против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в Оттаве, Канада.

© REUTERS / Patrick Doyle

Забастовка не помеха физподготовке: мужчина поднимает тяжести перед грузовиком забастовщиков в Оттаве, Канада.

Забастовка не помеха физподготовке: мужчина поднимает тяжести перед грузовиком забастовщиков в Оттаве, Канада. - Sputnik Молдова
4/10
© REUTERS / Patrick Doyle

Забастовка не помеха физподготовке: мужчина поднимает тяжести перед грузовиком забастовщиков в Оттаве, Канада.

© REUTERS / Carlos Osorio

Человек в припаркованном автомобиле возле парламента Канады. на машине надпись "Конвой свободы-2022".

Человек в припаркованном автомобиле возле парламента Канады. на машине надпись &quot;Конвой свободы-2022&quot;. - Sputnik Молдова
5/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Человек в припаркованном автомобиле возле парламента Канады. на машине надпись "Конвой свободы-2022".

© REUTERS / Carlos Osorio

Продолжающаяся акция протеста дальнобойщиков против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, возле парламента Канады в Оттаве.

Продолжающаяся акция протеста дальнобойщиков против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, возле парламента Канады в Оттаве. - Sputnik Молдова
6/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Продолжающаяся акция протеста дальнобойщиков против ограничений, вызванных пандемией коронавируса, возле парламента Канады в Оттаве.

© REUTERS / Carlos Osorio

Продолжающаяся акция протеста дальнобойщиков возле парламента Канады в Оттаве.

Продолжающаяся акция протеста дальнобойщиков возле парламента Канады в Оттаве. - Sputnik Молдова
7/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Продолжающаяся акция протеста дальнобойщиков возле парламента Канады в Оттаве.

© REUTERS / Carlos Osorio

Акция протеста дальнобойщиков возле парламента Канады в Оттаве.

Акция протеста дальнобойщиков возле парламента Канады в Оттаве. - Sputnik Молдова
8/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Акция протеста дальнобойщиков возле парламента Канады в Оттаве.

© REUTERS / Carlos Osorio

Один из протестующих с флагом Канады возле парламента страны в Оттаве.

Один из протестующих с флагом Канады возле парламента страны в Оттаве. - Sputnik Молдова
9/10
© REUTERS / Carlos Osorio

Один из протестующих с флагом Канады возле парламента страны в Оттаве.

© REUTERS / Carlos Osorio

К единомышленникам из Канады уже присоединились участники "Конвоя свободы" в Европе. Обещают поддержку водителям и в США.

К единомышленникам из Канады уже присоединились участники &quot;Конвоя свободы&quot; в Европе. Обещают поддержку водителям и в США. - Sputnik Молдова
10/10
© REUTERS / Carlos Osorio

К единомышленникам из Канады уже присоединились участники "Конвоя свободы" в Европе. Обещают поддержку водителям и в США.

Левацкая элита подавляет пролетариат>>>
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