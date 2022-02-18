https://ru.sputnik.md/20220218/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-pomestili-pod-arest-izza-vzyatki-49078671.html

Главу отделения Онкоинститута поместили под арест из-за взятки

Главу отделения Онкоинститута поместили под арест из-за взятки

После получения взятки главу отделения Онкоинститута поместили под арест и на него поступила новая жалоба.

2022-02-18T17:32+0200

2022-02-18T17:32+0200

2022-02-18T18:20+0200

общество

в молдове

молдова

онкологический институт в кишиневе

взятка

арест

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Главу отделения Онкоинститута поместили под арест на 20 дней, такое решение приняли в суде в пятницу. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Ранее медика задержали с поличным во время получения взятки за срочную госпитализацию пациента. Как отметили в ведомстве, поступила также новая жалоба на подозреваемого со стороны пациента, у которого требовали денег за упомянутые услуги. Согласно первой жалобе пациента, он заплатил главе отделения 50 тысяч леев за срочную госпитализацию своей больной раком мамы. "Пациент сообщил, что передал деньги прямо в рабочем кабинете сотрудника Онкоинститута. Процесс передачи денег был записан на аудио и прикреплен к жалобе. Теперь следователи и прокуроры должны собрать, проанализировать доказательства и принять решение", – говорится в сообщении НАЦ.Напомним, ранее сообщалось, что начальника отделения Онкониститута задержали за получение взятки в размере 2 тысяч евро. Передача денег проходила под наблюдением сотрудников НАЦ, медика задержали с поличным. Было открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности до 15 лет.

https://ru.sputnik.md/20220215/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-poymali-vzyatkoy-48956992.html

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в молдове, молдова, онкологический институт в кишиневе, взятка, арест