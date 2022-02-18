https://ru.sputnik.md/20220218/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-pomestili-pod-arest-izza-vzyatki-49078671.html
Главу отделения Онкоинститута поместили под арест из-за взятки
Главу отделения Онкоинститута поместили под арест из-за взятки
После получения взятки главу отделения Онкоинститута поместили под арест и на него поступила новая жалоба.
2022-02-18T17:32+0200
2022-02-18T17:32+0200
2022-02-18T18:20+0200
общество
в молдове
молдова
онкологический институт в кишиневе
взятка
арест
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Главу отделения Онкоинститута поместили под арест на 20 дней, такое решение приняли в суде в пятницу. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Ранее медика задержали с поличным во время получения взятки за срочную госпитализацию пациента. Как отметили в ведомстве, поступила также новая жалоба на подозреваемого со стороны пациента, у которого требовали денег за упомянутые услуги. Согласно первой жалобе пациента, он заплатил главе отделения 50 тысяч леев за срочную госпитализацию своей больной раком мамы. "Пациент сообщил, что передал деньги прямо в рабочем кабинете сотрудника Онкоинститута. Процесс передачи денег был записан на аудио и прикреплен к жалобе. Теперь следователи и прокуроры должны собрать, проанализировать доказательства и принять решение", – говорится в сообщении НАЦ.Напомним, ранее сообщалось, что начальника отделения Онкониститута задержали за получение взятки в размере 2 тысяч евро. Передача денег проходила под наблюдением сотрудников НАЦ, медика задержали с поличным. Было открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности до 15 лет.
https://ru.sputnik.md/20220215/glavu-otdeleniya-onkoinstituta-poymali-vzyatkoy-48956992.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, онкологический институт в кишиневе, взятка, арест
Главу отделения Онкоинститута поместили под арест из-за взятки
17:32 18.02.2022 (обновлено: 18:20 18.02.2022) Подписаться на
После получения взятки врача поместили под арест.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Главу отделения Онкоинститута поместили под арест на 20 дней, такое решение приняли в суде в пятницу. Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Ранее медика задержали с поличным во время получения взятки за срочную госпитализацию пациента.
Как отметили в ведомстве, поступила также новая жалоба на подозреваемого со стороны пациента, у которого требовали денег за упомянутые услуги.
Согласно первой жалобе пациента, он заплатил главе отделения 50 тысяч леев за срочную госпитализацию своей больной раком мамы.
"Пациент сообщил, что передал деньги прямо в рабочем кабинете сотрудника Онкоинститута. Процесс передачи денег был записан на аудио и прикреплен к жалобе. Теперь следователи и прокуроры должны собрать, проанализировать доказательства и принять решение", – говорится в сообщении НАЦ.
Напомним, ранее сообщалось, что начальника отделения Онкониститута задержали за получение взятки в размере 2 тысяч евро. Передача денег проходила под наблюдением сотрудников НАЦ, медика задержали с поличным.
Было открыто уголовное дело по факту пассивной коррупции. Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит до 10 лет тюрьмы и запрет занимать определенные должности до 15 лет.