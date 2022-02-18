https://ru.sputnik.md/20220218/immunitet-nazalnaea-vaktsina-mazok-nos-49056516.html

Иммунитет после назальной вакцины будут определять по мазку из носа

Иммунитет после назальной вакцины будут определять по мазку из носа

В России разработали и зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины против COVID-19

2022-02-18T17:08+0200

2022-02-18T17:08+0200

2022-02-18T17:08+0200

коронавирус

иммунитет

вакцина

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В России разработали и зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины против COVID-19, передает РИА Новости. Уровень иммунитета будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.

https://ru.sputnik.md/20220217/uchenye-mif-posledstviya-omikron-49039289.html

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иммунитет, вакцина