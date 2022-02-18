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Иммунитет после назальной вакцины будут определять по мазку из носа
Иммунитет после назальной вакцины будут определять по мазку из носа
В России разработали и зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины против COVID-19
2022-02-18T17:08+0200
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коронавирус
иммунитет
вакцина
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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В России разработали и зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины против COVID-19, передает РИА Новости. Уровень иммунитета будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
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иммунитет, вакцина

Иммунитет после назальной вакцины будут определять по мазку из носа

17:08 18.02.2022
© Sputnik / Alexeï Maïchev / Перейти в фотобанкТестирование
Тестирование - Sputnik Молдова, 1920, 18.02.2022
© Sputnik / Alexeï Maïchev
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Тест-система уже прошла регистрацию в России.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В России разработали и зарегистрировали тест-систему для определения иммунитета после назальной вакцины против COVID-19, передает РИА Новости. Уровень иммунитета будет определяться не только по анализу крови, но и по мазку из носа, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Да, тест-систему разработали. Нашли метод, поняли, как брать мазок. Иммунитет будем определять не только по анализу крови, но и по мазку из носа", - сказал Гинцбург.
Он уточнил, что тест-система уже зарегистрирована, ранее у нее было другое применение.
В середине октября стало известно, что Минздрав России разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса (SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021), разработанной Центром Гамалеи.
Лаборатория биомедицинских клеточных технологий во Владивостоке - Sputnik Молдова, 1920, 17.02.2022
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