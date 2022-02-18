https://ru.sputnik.md/20220218/kakoe-oruzhie-rf-ostanetsya-belarusi-posle-ucheniy-soyuznaya-reshimost-49076776.html

Какое оружие РФ останется в Беларуси после учений "Союзная решимость – 2022"

Какое оружие РФ останется в Беларуси после учений "Союзная решимость – 2022"

Российско-белорусские учения "Союзная решимость-2022" подходят к завершению: о том, что последует дальше, - в материале военного обозревателя РИА Новости.

2022-02-18T21:15+0200

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Часть российского вооружения, оставленного в Беларуси после совместных маневров "Союзная решимость – 2022", создаст запас прочности белорусских границ, повысит обороноспособность Союзного государства. Для гарантированной и неделимой европейской безопасности дислоцированные в государствах Восточной Европы иностранные войска НАТО должны вернуться в свои национальные казармы.Президент РБ Александр Лукашенко 17 февраля сообщил о договоренности с Россией оставить в Беларуси после учений завезенные боеприпасы. Кроме того, РБ закупит у РФ современную военную технику, и рассчитывает получить отдельные образцы вооружения в подарок.Перевооружение Белорусской армии временно оставленными Россией ОТРК "Искандер", ЗРС С-400 "Триумф", штурмовиками Су-25 и другими видами вооружения – перспектива вполне реалистичная. Такое военно-политическое решение выгодно Минску и Москве, поскольку оперативно отвечает на вызовы времени, опирается на созданные ранее совместные российско-белорусские учебные центры ВВС и ПВО на территории РБ. Возможно, это не аналоги зарубежных военных баз РФ в Армении, Таджикистане, Кыргызстане, Сирии, но здесь возникает вопрос по сути: нам необходимы "шашечки", или надо ехать?Обороноспособность Союзного государства зависит, прежде всего, от технологических возможностей "привязки" современных вооружений и опций РФ на белорусской земле. Условия позволяют обеспечить безопасную эксплуатацию и эффективное боевое применение зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", ОТРК "Искандер-М" с обычным или ядерным боекомплектом, других современных комплексов. Высокотехнологичная Беларусь сохранила инфраструктуру для размещения и эксплуатации стратегического и тактического ядерного оружия, имея на это столько же прав, сколько "безъядерные" Бельгия, Италия, Германия, Нидерланды и Турция, летчики которых регулярно отрабатывают на учениях европейский Армагеддон. В арсеналах упомянутых стран хранятся около 200 американских термоядерных бомб типа В61 регулируемой мощностью до 340 килотонн – всего около "900 Хиросим".Усиленное передовое базирование сил и средств Союзного государства на Западном стратегическом направлении – мера необходимая и достаточная на фоне растущего военного присутствия войск и наступательных вооружений США в Восточной Европе. Если лидеры сопредельных стран не способны защитить национальный суверенитет и региональную стабильность, надежду на освобождение от "мягкого" американского порабощения подарят европейцам Беларусь и Россия.Эшелоны идут на востокСовместные маневры "Союзная решимость – 2022" группировки войск РБ и РФ завершаются 20 февраля. Отдельные российские подразделения уже возвращаются в пункты постоянной дислокации. Ранее Александр Лукашенко заявил, что российские войска останутся в Беларуси столько, сколько нужно.Здесь невольно возникают ассоциации с августом 2008 года. Когда российские войска вернулись с контртеррористических учений "Кавказ" (15 июля – 2 августа), началась грузинская операция "Чистое поле" в Южной Осетии (8 августа). Напомню, США и другие страны НАТО потратили на перевооружение и обучение грузинской армии миллиарды долларов, военный бюджет Грузии 2008 года составлял 1 млрд долларов, поэтому "бенефициары" не сомневались в успехе "зачистки". Однако большой бюджет военных побед не гарантирует. Российская операция принуждения агрессора к миру продолжалась пять дней. Иностранные военные советники и инструкторы не помогли, хотя на территории Грузии действовали более 1000 военнослужащих США. Более того, американский спецназ попал в плен близ Поти. Затем Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. "Партнеры" не должны забывать об этом исходе, поставляя сегодня оружие на Украину.Еще один яркий пример деструктивной внешней политики Вашингтона – позорное и сокрушительное поражение в Афганистане, где американцы за 20 лет потратили 89 млрд долларов на создание, оснащение и обучение национальной армии (только на самолеты и автомобили – 10 млрд долларов). И еще семь месяцев назад США обещали ежегодно выделять вооруженным силам Афганистана по 4 млрд долларов – до 2024 года. Мы знаем, чем все закончилось в августе 2021-го, и это закономерность.Весомо, грубо, зримоПланом военного сотрудничества Минска и Москвы на 2022 год предусмотрены около 140 совместных мероприятий. Приоритеты – развитие объединенных систем военного назначения, региональной группировки войск РБ и РФ, сферы радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты. Беларусь и Россия выступают за мирное решение международных проблем.Для укрепления глобальной и равной безопасности Москва в декабре предложила Вашингтону и Брюсселю принципиально новые правила игры, систему юридически обязывающих взаимных обязательств. "Партнеры" практически проигнорировали суть проекта, и решили усилить "передовое присутствие" в Румынии и странах Балтии. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее заявил: "Есть реальный риск нового военного конфликта в Европе". Очередное расширение альянса на восточном направлении "на долгосрочной основе" ожидается весной этого года.Здесь важно понимать, НАТО – структура колониального контроля и управления Соединенных Штатов. Искусственное деление европейцев на "своих" и "чужих", расширение альянса вассалов Пентагона на восток (от Лиссабона до Пекина), продажи небоеспособных истребителей F-35, замена дешевого российского газа на дорогой американский – система колониальной эксплуатации, выгодная только Вашингтону. За тяжелые последствия деструктивной и агрессивной внешней политики США отвечать не намерены. И все же, если новая война в Восточной Европе неизбежна, она будет развиваться не по планам Пентагона.Первый же ответный удар придется по североамериканской "голове" (которая в письменном виде отказалась от мира), а потом уже по "рукам" – украинским, румынским, польским, прибалтийским (рядовые исполнители – не суть проблемы). Просветление наступит мгновенно. Союзное государство с эшелонированной системой ПВО-ПРО, современной ударной авиацией, гиперзвуковыми и крылатыми ракетами большой дальности, океанским ВМФ и 6255 ядерными боеголовками – это не Ирак и не Ливия.США и НАТО в феврале встревожили 15 российских пусковых установок ОТРК "Искандер-М" на белорусской земле (фото со спутника), "партнерам" нечего противопоставить одновременному (гипотетическому) залпу 60 неуловимых для средств ПВО квазибаллистических ракет, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками. Однако, "меч возмездия" Москвы и Минска всегда будет соответствовать масштабу внешних угроз. Российские ракетоносцы Ту-22М3 и Ту-160 летают в белорусском небе с боевой нагрузкой, истребители ВВС РБ прикрывают их в постоянной готовности к боевому применению, иллюзий здесь быть не должно."Красные линии" Москвы и Минска, российско-белорусское военно-техническое принуждение Соединенных Штатов и НАТО к миру – объективная и безальтернативная реальность. Чтобы "партнерам" стала еще очевиднее перспектива безрассудных военных провокаций в Восточной Европе, 19 февраля начинается масштабное учение российских ядерных сил стратегического сдерживания (под руководством президента РФ Владимира Путина), запланированы массированные пуски баллистических и крылатых ракет.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenkoНа маневрах в Белоруссии установлен мировой рекорд переброски войск>>>Чем отличается "Союзная решимость" РБ и РФ от "Атлантической решимости" США>>>Военное сотрудничество РБ и РФ: "Полезут – получат">>>

https://ru.sputnik.md/20220210/belorussiya-rossiyskie-zrk-s-400-gotovyatsya-zastupit-na-boevoe-dezhurstvo-48790138.html

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Александр Хроленко https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1475/67/14756795_35:0:1511:1476_100x100_80_0_0_fdbca88737c1d0943116913d485fa653.jpg

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колумнистика, в мире, россия, беларусь