https://ru.sputnik.md/20220218/kogda-moldovagaz-zaplatit-gazpromu-49053701.html

Чебан: когда "Молдовагаз" заплатит "Газпрому"

Чебан: когда "Молдовагаз" заплатит "Газпрому"

Вадим Чебан рассказал, какова ситуация накануне окончания срока оплаты и когда "Молдовагаз" заплатит "Газпрому".

2022-02-18T10:23+0200

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в молдове

молдова

молдовагаз

газпром

поставки газа

оплата

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. "Молдовагаз" продолжает работу по обеспечению полной оплаты текущих поставок природного газа перед ПАО "Газпром", которая должна произойти до конца понедельника, 21 февраля. Об этом заявил в пятницу в своем Telegram-канале глава молдавской компании-поставщика газа Вадим Чебан. По его словам, на данный момент не все потребители произвели оплату по счетам."Уровень оплаты январских поставок газа бытовыми потребителями составляет на сегодняшний день 65%. Экономические агенты выполнили свои контрактные обязательства перед АО "Молдовагаз" на 95%", – пояснил Чебан. Он отметил, что компания ведет совместную работу с предприятиями ТЭК по обеспечению полной оплаты текущих поставок газа.Оплата поставок газаНапомним, до 20 февраля "Молдовагаз" должен заплатить "Газпрому" 100 миллионов долларов за поставленный природный газ.Ранее, 14 декабря 2021 года, "Молдовагаз" запрашивал авансовые платежи у небытовых потребителей. Как добавили в компании, учитывая ситуацию, сложившуюся на рынке природного газа, с целью минимизации рисков ограничения поставок после 20 числа предприятие обратилось к небытовым потребителям с просьбой выполнить свои договорные обязательства с поставщиком и оплатить до 15 декабря 2021 года стоимость объема природного газа, потребленного в ноябре, а также дополнительно рассмотреть возможность авансовой оплаты до 20 декабря 2021 года стоимости газа, потребленного в первой половине декабря.Отключение газоиспользующих установок от сети природного газа у конечного небытового потребителя возможно при нарушении им срока оплаты, предусмотренного в договоре на поставку природного газа, заключенном между ним и поставщиком.Ранее стало известно, что в феврале газ для Молдовы будет дешевле на 100 долларов, но тариф на газ для конечных потребителей уменьшать не будут. Причина – в методологии расчета тарифа и нерешенной проблеме финансовых отклонений, заявил глава "Молдовагаза" Вадим Чебан."В методологии НАРЭ есть такое понятие, как среднегодовой тариф, основанный на наших прогнозах. Сейчас это 620 долларов. При этом никто не отменил так называемые финансовые отклонения", – сказал Чебан в онлайн-эфире.Глава "Молдовагаза" также сообщил, что до 20 февраля "Газпрому" необходимо заплатить 100 миллионов долларов.

https://ru.sputnik.md/20220211/moldovaga-oplata-postavok-gaza-gazprom-48831219.html

https://ru.sputnik.md/20220216/smozhet-moldovagaz-zaplatit-vovremya-avans-gazpromu-otvet-spynu-48979013.html

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