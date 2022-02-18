https://ru.sputnik.md/20220218/kommunisty-sotsialisty-protestuyut-pravitelstva-respublikanskiy-stadion-49065118.html

Против продажи Республиканского стадиона: ПКРМ и ПСРМ протестуют у кабмина

Против продажи Республиканского стадиона: ПКРМ и ПСРМ протестуют у кабмина

Коммунисты и социалисты выступают против продажи стадиона под строительство посольства США.

2022-02-18T13:11+0200

2022-02-18T13:11+0200

2022-02-18T13:11+0200

общество

в молдове

молдова

республиканский стадион

посольство сша

протест

правительство

партия коммунистов

партия социалистов республики молдова

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Блок Партии коммунистов (ПКРМ) и Партии социалистов (ПСРМ) пикетируют здание правительства против намерения молдавских властей продать Соединенным Штатам участок бывшего Республиканского стадиона для строительства нового офиса посольства.Участники акции скандируют: "Родина не продается", "Власть - к ответу", "Требуем справедливости", "Стадион – спортсменам". Как сообщают социалисты, Агентство публичной собственности уже подготовило проект решения об утверждении Меморандума о взаимопонимании между правительством Молдовы и Соединенными Штатами о приобретении имущества для строительства нового посольства США в Кишиневе. Площадка Республиканского стадиона расположена в центре Кишинева на земельном участке площадью 5,1814 гектаров.В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали. Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии. В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.

https://ru.sputnik.md/20210825/do-i-posle-kak-kishinev-ostalsya-bez-respublikanskogo-stadiona-44214487.html

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в молдове, молдова, республиканский стадион, посольство сша, протест, правительство, партия коммунистов, партия социалистов республики молдова