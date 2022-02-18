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Лига Европы: как "Шериф" добился новой исторической победы против "Браги"
Лига Европы: как "Шериф" добился новой исторической победы против "Браги"
Матч "Шериф" - "Брага" прошел 17 февраля в Тирасполе и завершился победой хозяев.
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Тираспольский "Шериф" в четверг обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы. Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забили Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).Ответная игра против португальцев на выезде состоится 24 февраля."Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в своих группах в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По его итогам "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
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футбол, фото, в молдове, молдова, фк "шериф", приднестровье, мультимедиа

Лига Европы: как "Шериф" добился новой исторической победы против "Браги"

11:02 18.02.2022
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Футболисты тираспольского клуба продолжают творить историю уже в стадии плей-офф Лиги Европы.
© Sputnik / Mihai Caraus

Футболисты ФК "Брага".

Футболисты ФК &quot;Брага&quot;. - Sputnik Молдова
1/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Футболисты ФК "Брага".

© Sputnik / Mihai Caraus

ФК "Шериф" вышел на поле без некоторых футболистов, которые играли в Лиге чемпионов.

ФК &quot;Шериф&quot; вышел на поле без некоторых футболистов, которые играли в Лиге чемпионов. - Sputnik Молдова
2/16
© Sputnik / Mihai Caraus

ФК "Шериф" вышел на поле без некоторых футболистов, которые играли в Лиге чемпионов.

© Sputnik / Mihai Caraus

Матч стартует: капитаны команд жмут руки.

Матч стартует: капитаны команд жмут руки. - Sputnik Молдова
3/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Матч стартует: капитаны команд жмут руки.

© Sputnik / Mihai Caraus

Один из самых активных футболистов "Шерифа" Момо Янсане.

Один из самых активных футболистов &quot;Шерифа&quot; Момо Янсане. - Sputnik Молдова
4/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Один из самых активных футболистов "Шерифа" Момо Янсане.

© Sputnik / Mihai Caraus

На матч в Тирасполь прибыло несколько болельщиков португальской "Браги".

На матч в Тирасполь прибыло несколько болельщиков португальской &quot;Браги&quot;. - Sputnik Молдова
5/16
© Sputnik / Mihai Caraus

На матч в Тирасполь прибыло несколько болельщиков португальской "Браги".

© Sputnik / Mihai Caraus

Футболисты команд на "бровке" возле тренера "Браги" Карлуша Карвальяла.

Футболисты команд на &quot;бровке&quot; возле тренера &quot;Браги&quot; Карлуша Карвальяла. - Sputnik Молдова
6/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Футболисты команд на "бровке" возле тренера "Браги" Карлуша Карвальяла.

© Sputnik / Mihai Caraus

Борьба в центре поля.

Борьба в центре поля. - Sputnik Молдова
7/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Борьба в центре поля.

© Sputnik / Mihai Caraus

Себастьян Тилль забивает в первом тайме пенальти, который выводит "Шериф" вперед.

Себастьян Тилль забивает в первом тайме пенальти, который выводит &quot;Шериф&quot; вперед. - Sputnik Молдова
8/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Себастьян Тилль забивает в первом тайме пенальти, который выводит "Шериф" вперед.

© Sputnik / Mihai Caraus

Один из игровых моментов.

Один из игровых моментов. - Sputnik Молдова
9/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Один из игровых моментов.

© Sputnik / Mihai Caraus

Мощная поддержка тираспольчан на трибунах.

Мощная поддержка тираспольчан на трибунах. - Sputnik Молдова
10/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Мощная поддержка тираспольчан на трибунах.

© Sputnik / Mihai Caraus

Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб.

Тренер ФК &quot;Шериф&quot; Юрий Вернидуб. - Sputnik Молдова
11/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Тренер ФК "Шериф" Юрий Вернидуб.

© Sputnik / Mihai Caraus

Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" – "Брага".

Матч плей-офф Лиги Европы &quot;Шериф&quot; – &quot;Брага&quot;. - Sputnik Молдова
12/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" – "Брага".

© Sputnik / Mihai Caraus

"Горчичник" игроку хозяев за нарушение правил.

&quot;Горчичник&quot; игроку хозяев за нарушение правил. - Sputnik Молдова
13/16
© Sputnik / Mihai Caraus

"Горчичник" игроку хозяев за нарушение правил.

© Sputnik / Mihai Caraus

Адама Траоре забивает второй и победный гол "Шерифа".

Адама Траоре забивает второй и победный гол &quot;Шерифа&quot;. - Sputnik Молдова
14/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Адама Траоре забивает второй и победный гол "Шерифа".

© Sputnik / Mihai Caraus

Мяч в сетке – 2:0.

Мяч в сетке – 2:0. - Sputnik Молдова
15/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Мяч в сетке – 2:0.

© Sputnik / Mihai Caraus

Радость после победного гола.

Радость после победного гола. - Sputnik Молдова
16/16
© Sputnik / Mihai Caraus

Радость после победного гола.

Тираспольский "Шериф" в четверг обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы. Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0.
Голы за "Шериф" забили Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).
Ответная игра против португальцев на выезде состоится 24 февраля.
"Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в своих группах в Лиге чемпионов.
Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По его итогам "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
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