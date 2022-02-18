Лига Европы: как "Шериф" добился новой исторической победы против "Браги"

Тираспольский "Шериф" в четверг обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы. Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0. Голы за "Шериф" забили Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).Ответная игра против португальцев на выезде состоится 24 февраля."Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в своих группах в Лиге чемпионов.Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По его итогам "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).
Тираспольский "Шериф" в четверг обыграл португальскую "Брагу" в первом матче стыкового этапа плей-офф Лиги Европы. Матч прошел в Тирасполе и завершился со счетом 2:0.
Голы за "Шериф" забили Себастьян Тилль с пенальти (43-я минута) и Адама Траоре (82-я минута).
Ответная игра против португальцев на выезде состоится 24 февраля.
"Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в своих группах в Лиге чемпионов.
Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По его итогам "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2) и против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).