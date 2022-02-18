https://ru.sputnik.md/20220218/moldavskaya-biatlonistka-stremous-zakonchila-vystuplenie-olimpiada-49052678.html

Молдавская биатлонистка Стремоус закончила выступление на Олимпиаде

Молдавская биатлонистка Стремоус закончила выступление на Олимпиаде

Алина Стремоус показала в Пекине одно из самых успешных выступлений среди молдавских спортсменов.

2022-02-18T10:11+0200

2022-02-18T10:11+0200

2022-02-18T10:59+0200

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Молдавская биатлонистка Алина Стремоус в пятницу финишировала на 26-м месте в масс-старте на 12,5 километра на зимних Олимпийских играх в Пекине.Стремоус показала время в 47 минут 30 секунд. Отставание от лидера составило 7 минут 12 секунд. За гонку она допустила девять промахов. В масс-старте имеют право участвовать 30 лучших биатлонистов по итогам всех гонок на Играх. Это соревнование стало последним для молдавских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. В ходе нынешних Игр Стремоус показала беспрецедентный для Молдовы результат, придя десятой в спринтерской гонке на 7,5 километра.В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.Женская гонка преследования на 10 километров прошла 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта вышли мужчины. В этой гонке приняли участие Павел Магазеев и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они боролись за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.

https://ru.sputnik.md/20220201/stremous-zoloto-olimpiada-koronavirus-48493819.html

https://ru.sputnik.md/20220212/alina-stremous-o-svoikh-uspekhakh-v-pekine-ochen-khoroshiy-rezultat-dlya-moldovy-48854074.html

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в мире, молдова, пекин, биатлон, зимняя олимпиада