https://ru.sputnik.md/20220218/moldavskaya-biatlonistka-vystuplenii-na-olimpiade-49082229.html
Молдавская биатлонистка - о выступлении на Олимпиаде: дальше будет только лучше
Молдавская биатлонистка - о выступлении на Олимпиаде: дальше будет только лучше
Самая успешная биатлонистка сборной Молдовы на Олимпиаде Алина Стремоус поделилась своими впечатлениями.
2022-02-18T20:00+0200
2022-02-18T20:00+0200
2022-02-18T20:00+0200
олимпиада в пекине-2022
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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Выступающая за Молдову на зимней Олимпиаде в Пекине биатлонистка Алина Стремоус поделилась своими впечатлениями от завершающей гонки. Стремоус финишировала 30-й в гонке масс-старт, в которую квалифицировались лучшие по итогам всех остальных дистанций. Она рассказала, что в целом довольна тем, как прошла Олимпиада. "Довольна, как прошла Олимпиада. Сделала все что могла. Немного не повезло с погодой и стрельбой. Усталость накопилась от стартов, думаю, что дальше будет только лучше", - считает Стремоус. Это соревнование стало последним для молдавских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.В ходе нынешних Игр Стремоус показала беспрецедентный для Молдовы результат, придя десятой в спринтерской гонке на 7,5 километра.В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.Женская гонка преследования на 10 километров прошла 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта вышли мужчины. В этой гонке приняли участие Павел Магазеев и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки.В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они боролись за медали в двух видах спорта.Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.Торжественная церемония открытия ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.Алина Стремоус вошла в топ-10 на Олимпиаде в Пекине>>>Дойна Дескалуй: своим результатом на ОИ в Пекине довольна>>>Биатлонист Магазеев: на Олимпиаде никто не уверен, что выступит успешно>>>
https://ru.sputnik.md/20220218/moldavskaya-biatlonistka-stremous-zakonchila-vystuplenie-olimpiada-49052678.html
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в мире, биатлон, пекин, молдова
Молдавская биатлонистка - о выступлении на Олимпиаде: дальше будет только лучше
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Самая успешная спортсменка сборной Молдовы на Олимпиаде поделилась своими впечатлениями о заключительном выступлении в Пекине.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Выступающая за Молдову на зимней Олимпиаде в Пекине биатлонистка Алина Стремоус поделилась своими впечатлениями от завершающей гонки.
Стремоус финишировала 30-й в гонке масс-старт, в которую квалифицировались лучшие по итогам всех остальных дистанций.
"Масс-старт получился не лучшим, но это значит, что есть куда расти. Следующий масс-старт по-любому будет лучше. Тем не менее, все равно довольна, что удалось отобраться на масс-старт", - заявила спортсменка.
Она рассказала, что в целом довольна тем, как прошла Олимпиада.
"Довольна, как прошла Олимпиада. Сделала все что могла. Немного не повезло с погодой и стрельбой. Усталость накопилась от стартов, думаю, что дальше будет только лучше", - считает Стремоус.
Это соревнование стало последним для молдавских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.
В ходе нынешних Игр Стремоус показала беспрецедентный для Молдовы результат, придя десятой в спринтерской гонке на 7,5 километра.
В индивидуальной гонке на 15 километров, которая прошла 7 февраля, молдавские спортсменки выступили не столь удачно
. Стремоус оказалась на 37 месте, а Гиленко расположилась на 72-й строчке.
Женская гонка преследования на 10 километров прошла 13 февраля, а за день до этого на трассу спринта вышли мужчины. В этой гонке приняли участие Павел Магазеев и Максим Макаров, чей тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат
буквально накануне смешанной эстафеты, в которой молдавская команда в итоге участие не приняла. Также Макаров не смог выйти на старт индивидуальной гонки.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Пекине, вошли 5 спортсменов. Они боролись за медали в двух видах спорта.
Самой молодой в команде является 22-летняя саночница Дойна Дескалуй, которой доверили право
нести молдавский флаг на церемонии открытия Игр.
Четверо биатлонистов в олимпийской сборной натурализованы. Это Алина Стремоус, Алла Гиленко, Максим Макаров и Павел Магазеев.
Торжественная церемония открытия
ХХIV зимних Олимпийских игр прошла 4 февраля на стадионе "Птичье гнездо" в Пекине. Завершится Олимпиада 20 февраля.