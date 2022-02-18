https://ru.sputnik.md/20220218/moldova-ostanovilsya-rost-tsen-na-dorogie-yabloki-49042513.html

В Молдове остановился рост цен на дорогие сорта яблок

В Молдове остановился рост цен на дорогие сорта яблок

После недолгого роста цен на дорогие сорта яблок, началась стагнация.

2022-02-18T07:30+0200

2022-02-18T07:30+0200

2022-02-18T07:30+0200

экономика

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яблоки

молдова

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. На молдавском рынке в первой половине февраля по сравнению с январским уровнем в среднем на 8-10% увеличились оптовые цены только на яблоки самых дешевых сортов – "Айдаред", "Ренет Симиренко" и некоторые другие. При этом цены на яблоки более дорогих сортов практически не меняются почти месяц — со второй половины января, сообщают аналитики организации EastFruit.Операторы фруктового рынка отмечают, что большая часть молдавских яблок, условно премиальных сортов и высокого качества, сельхозпроизводители и торговые компании отправляют в Россию сетям супермаркетов непосредственно, или же трейдерам-посредникам, снабжающим эти сети. При этом поставки осуществляются в рамках более-менее долгосрочных контрактов, закупочные цены относительно стабильны. "Вместе с тем, конкуренция в российском сетевом ритейле довольно высокая. В супермаркетах РФ молдавские яблоки зимой конкурируют с яблоками из Турции, европейским "реэкспортом" и российскими яблоками дорогих сортов", - говорится в материале EastFruit. Как пишет EastFruit, наличие альтернатив не позволяет молдавским поставщикам повышать цены, с их слов, "приходится довольствоваться малым ради сохранения относительно высоких объемов экспорта". При этом экспорт молдавских яблок дорогих сортов и высокого качества не на рынок РФ в конце прошлого – начале нынешнего года немного активизировался, но все равно остается на сравнительно низком уровне.

https://ru.sputnik.md/20220209/moldova-nachali-dorozhat-yabloki-48722170.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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