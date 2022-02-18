https://ru.sputnik.md/20220218/na-matche-sherif--braga-nashli-marikhuanu-49071697.html
На матче "Шериф" – "Брага" нашли марихуану
На матче "Шериф" – "Брага" нашли марихуану
Наркотики на стадион во время поединка плей-офф Лиги Европы в Тирасполе пронес болельщик из Кишинева.
2022-02-18T15:55+0200
2022-02-18T15:55+0200
2022-02-18T15:55+0200
фк "шериф"
марихуана
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ТИРАСПОЛЬ, 18 фев. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Тирасполе на матче плей-офф Лиги Европы "Шериф" – "Брага" задержали фаната с наркотиками. Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, "болельщик из Кишинева "подогревал" свои эмоции марихуаной".Мужчина начал подозрительно себя вести после первого тайма. Общаясь с представителями правоохранительных органов, фанат уронил перчатку, в которой было спрятано запрещенное вещество. Болельщику пришлось прервать просмотр матча – за ним приехала опергруппа."Болельщик пояснил, что коробочку с высушенной растительной массой он нашел по пути в уборную. Решил оставить для личного употребления", - поясняют силовики.Позже в крови 36-летнего жителя Кишинева подтвердили наличие наркотического вещества. Экспертиза определила, что изъятая масса - марихуана. Разбирательство продолжается.
https://ru.sputnik.md/20220218/portugalskaya-lambada-syurprizy-sherifa-i-podarki-deda-serezhi-49060026.html
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фк "шериф", марихуана
На матче "Шериф" – "Брага" нашли марихуану
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Наркотики на стадион во время поединка плей-офф Лиги Европы в Тирасполе пронес болельщик из Кишинева.
ТИРАСПОЛЬ, 18 фев. - Sputnik, Юлия Сорокопуд. В Тирасполе на матче плей-офф Лиги Европы "Шериф" – "Брага" задержали фаната с наркотиками. Как сообщает пресс-служба МВД Приднестровья, "болельщик из Кишинева "подогревал" свои эмоции марихуаной".
Мужчина начал подозрительно себя вести после первого тайма. Общаясь с представителями правоохранительных органов, фанат уронил перчатку, в которой было спрятано запрещенное вещество. Болельщику пришлось прервать просмотр матча – за ним приехала опергруппа.
"Болельщик пояснил, что коробочку с высушенной растительной массой он нашел по пути в уборную. Решил оставить для личного употребления", - поясняют силовики.
Позже в крови 36-летнего жителя Кишинева подтвердили наличие наркотического вещества. Экспертиза определила, что изъятая масса - марихуана. Разбирательство продолжается.