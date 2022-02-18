https://ru.sputnik.md/20220218/nas-zasudili-istoriya-samogo-strannogo-zolota-v-figurnom-katanii-49077970.html

"Нас засудили": история самого странного золота в фигурном катании

"Нас засудили": история самого странного золота в фигурном катании

Результаты судейства, скандалы и судебные разбирательства Олимпиады-2022 в Пекине и события одной из прежних олимпиад - в Солт-Лейк-Сити.

2022-02-18T22:00+0200

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олимпиада в пекине-2022

в мире

россия

спорт

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В преддверии и даже во время Олимпиады в Пекине многие журналисты написали о событиях 20-летней давности, которые привели к настоящей революции в фигурном катании. Пересмотр результата олимпийских соревнований спортивных пар в Солт-Лейк-Сити изменил систему судейства. Сам же скандал за прошедшее время оброс множеством новых подробностей, которые тиражируются из публикации в публикацию, пишет в своем материале колумнист РИА Новости Борис Ходоровский.Автору этих заметок довелось наблюдать развитие скандала, находясь, в эпицентре события. Сама поездка в Солт-Лейк-Сити была настоящей авантюрой. Ни одна из редакций, с которыми в ту пору сотрудничал, не могла выделить средства на командировку. Собранных по частям хватило на билет, а о том, чтобы оплатить гостиницу, можно было только мечтать. Повезло, что в Сиднее познакомился с выпускником филфака Ленинградского университета синхронным переводчиком Андреем Фалалеевым.С работавшим по контракту с МОК "последним энциклопедистом эпохи" (именно так Фалалеев называл синхронных переводчиков) мы как-то сразу нашли общий язык. После завершения летней Олимпиады не теряли связи, Фалалеев договорился с администрацией отеля в Солт-Лейк-Сити о том, чтобы поставить дополнительную койку в его номер. В этой же гостинице жили арбитры, обслуживавшие турнир по фигурному катанию.Вечерами они собирались в холле и за чашечкой кофе мило беседовали. Интервью не давали, но можно было без проблем подойти к той же Марине Санае. Идиллия оборвалась после завершения турнира спортивных пар. Такого количества репортеров, которые мгновенно образовались в отеле, в Солт-Лейк-Сити не доводилось видеть даже на официальных брифингах МОК. Арбитров же как ветром сдуло.Соперничество двух главных претендентов на "золото" Олимпиады-2002 - российской пары Елена Бережная / Антон Сихарулидзе и канадского дуэта Джемми Сале / Дэвид Пеллетье - началось годом раньше на чемпионате мира в Ванкувере. Вместе с Тамарой Москвиной чемпионы России пошли на смелый эксперимент, пригласив Игоря Бобрина поставить произвольную программу на музыку к фильму "Огни большого города". Гениальную "Чаплиниану" поклонники фигурного катания помнят до сих пор, а юное поколение обеспечивает видео максимальное количество просмотров в интернете.Весной 2001-го публика отлично принимала новаторскую постановку, но вердикт судей для Елены и Антона, их тренера был безжалостным: "Это не спортивная программа, а показательный номер". Ставки в олимпийский сезон были высоки. И Москвина здраво рассудила, что "Чаплиниана" действительно должна остаться в качестве показательного номера, а на Олимпиаду нужно ехать с беспроигрышной классикой. Остановились на "Вечном поцелуе" Жюля Массне.Рождалась олимпийская программа в страшных муках. Травма Антона, притормозившая работу на три недели, поражение от канадцев в финале Гран-при, крайне неубедительный прокат на декабрьском чемпионате России в Москве. Нужно было что-то делать. Москвина, пожертвовав чемпионатом Европы в Лозанне, существенно переделала программу. Канадцы сделали ответный ход. Они вернулись к программе двухгодичной давности, "Истории любви" на музыку Фрэнсиса Лея. На ЧМ-2000 она могла бы произвести фурор, но в Ницце Сале и Пеллетье сорвали все и остались за чертой призеров."Вечный поцелуй" обошел "Историю любви"Сражение за олимпийское золото началось с "пограничного инцидента". На разминке перед произвольной программой Джемми врезалась в питерскую пару. Как заправский хоккеист НХЛ при исполнении силового приема. По правилам, вина за столкновение должна была быть возложена на нее, но во всем обвинили российскую пару.Программа, которую представили в Солт-Лейк-Сити Бережная и Сихарулидзе, отличалась от той, что довелось посмотреть на чемпионате России. В лучшую сторону. Обычно милая и безропотная на фоне яркого партнера Елена предстала в роли роковой женщины. Вопросов о победителях вообще бы не стоял, не допусти Антон небольшую помарку при исполнении прыжка.Судьи, кто с наслаждением, кто с горечью, сняли по десятой балла. За технику российская пара получила "5,7" - "5,8" по существовавшей тогда и знакомой зрителям "Ледникового периода" шестибальной системе, а за представление программы – "5,8" - "5,9". Канадцы своим шансом воспользовались сполна. Несмотря на якобы мучившие Сале после столкновения боли, исполнили свою "Историю любви" без малейших помарок.Правда, история получилась простенькой и незамысловатой. К тому же изрядно потускневшей за два года с момента премьеры. Завершив выступление, Пеллетье устроил настоящее шоу в голливудском стиле, поцеловав лед. Оценки на табло повергли канадцев в шок. Арбитры из России, Украины, Китая и Франции отдали предпочтение Бережной и Сихарулидзе, судьи из Германии, Канады, США и Японии – Сале и Пеллетье. Полька Анна Сероцка, одна из самых авторитетных в ту пору судей, определила ничью, но за счет более высокой оценки за представление программы на первое место вышли россияне.Что тут началось! Масштабную кампанию под лозунгом "Нас засудили" серебряные призеры Олимпиады-2002 начали сразу же после церемонии награждения. Плач Джемми и Дэвида по упущенным золотым медалям был слышен у канадской границы, весьма далеко от штата Юта. Только ничего бы канадцы не добились без поддержки американских средств массовой информации.К атаке на российских фигуристов мгновенно подключился крупнейший в Северной Америке спортивный телеканал NBC, купивший права на трансляции соревнований по фигурному катанию. Оперативно был проведен опрос на тему: "Кто выиграл соревнования спортивных пар?" В нем приняли участие 215 тысяч человек. Из них 96 процентов отдали предпочтение канадской паре. Подозреваю, что оставшиеся четыре были либо представителями российской диаспоры в США, либо специалистами в области фигурного катания.Пока руководители российской делегации размышляли, что же нужно предпринять в такой ситуации, на защиту своих учеников с открытым забралом бросилась Москвина. Она взялась объяснить американским телезрителям, что эмоциональное восприятие – это одно, профессиональная оценка – другое. Мол, ее ученики чище катались на одном коньке, элементы выполняли на более высокой скорости, а сама программа намного интереснее в плане постановочного решения. Руководители российской олимпийской делегации по-прежнему молчали, а профессионалы из NBC продолжили свои атаки.Русские подговорили арбитраОчень оперативно был смонтирован клип, в котором в одной половине отдельные элементы исполняли Бережная с Сихарулидзе, в другой – Сале с Пеллетье. Крутили его в олимпийских трансляциях чуть ли не каждый час несколько дней подряд. Особое внимание акцентировалось на прыжке, где допустил помарку Антон. Разобрать, с какой скоростью исполнялся тот или иной элемент, а уж тем более понять замысел постановщика было невозможно.Да и не этого добивались американские телевизионщики. Рефреном шла фраза: "Дело не в прокате, а в том, что россияне договорились получить голос француженки Мари-Рене ле Гунь в обмен на голос российского арбитра Аллы Шеховцовой в пользу французского танцевального дуэта Марина Анисина / Гвендаль Пейзера". Почему обратили внимание именно на француженку, а не на украинского арбитра Владислава Петухова, допустим? Они поставили абсолютно одинаковые баллы российской и канадской спортивным парам.Секрет раскрыла корреспондент французской спортивной газеты L'equipe Селин Лонгевр. Она долгое время работала корреспондентом в Москве, неплохо говорила по-русски и поделилась некоторой инсайдерской информацией. Оказывается, французский судья за чашечкой кофе в холле отеля проговорилась в беседе с председателем технического комитета ISU по фигурному катанию Салли-Эн Стэплфорд о давлении, которое якобы оказывалось на нее с целью обеспечить победу российской паре.В ISU госпожа Стэплфорд представляла Великобританию, но имела и канадский паспорт. После приватного разговора ле Гунь пришлось писать объяснительную на имя президента ISU Оттавио Чинкванты. Этот документ больше напоминал покаяние. От судейства француженка была отстранена, а выставленные ею оценки аннулированы.Через много лет поинтересовался у своей французской коллеги, как сложилась дальнейшая судьба ле Гунь. Оказывается, совсем неплохо. Она владеет фитнес-центром, но никаких интервью с подробностями скандала в Солт-Лейк-Сити не дает. Даже своей хорошей знакомой из L'equipe.Пикантности ситуации добавляли некоторые подробности, всплывшие в процессе раскрутки дела. Французская судья утверждала, что давление на нее оказывал некто Алимжан Тохтахунов, известный под прозвищем Тайванчик. Гражданств у уроженца Ташкента было много, но почему-то он решил помочь российской спортивной паре и французскому танцевальному дуэту. В своей автобиографической книге, вышедшей недавно в России, объяснений он не дал. Сегодня Тохтахунов – уважаемый в России бизнесмен. Он даже в фильме Александра Стефановича "Гала" был показан как положительный герой, а 20 лет назад деятельностью этого предпринимателя очень интересовались американские спецслужбы.МОК сдалсяАтаки американских телевизионщиков с требованием пересмотра результатов соревнований спортивных пар стали еще яростнее, а президент ОКР Леонид Тягачев, для которого эта Олимпиада была первой (она началась и закончилась громкими скандалами, связанными с российскими спортсменами), ограничился политкорректным заявлением. Он словно боялся обидеть небожителей из МОК. Москвина продолжала защищать своих фигуристов практически в одиночку.Она вытащила Бережную и Сихарулидзе в студию американского телеканала. Сама же попыталась провести ликбез для местных "знатоков" фигурного катания и объяснить, что о вкусах не спорят. В студии гуру американского телевидения Ларри Кинга даже аргумент нашла. Она задала вопрос: "Чье шоу лучше, ваше или Дэвида Леттермана?"Поясню, что у Кинга была серьезная аналитическая программа, а у Леттермана – юмористическая, что-то вроде нынешнего "Вечернего Урганта". Одновременно Москвина успевала проводить ликбез для российских журналистов. Она подчеркивала, что не знает никакого Тайванчика. Да и вообще, никакие "тайванчики" и "япончики" (имя авторитетного бизнесмена Вячеслава Иванькова уже было хорошо известно в России) не могут повлиять на выступление фигуристов и их оценку. Повлиять могут только тренировки и умение собираться на соревнованиях. Казалось, точки над "i" расставлены.Только канадцы не унимались, грозя судебным разбирательством. Президент МОК Жак Рогге дрогнул, приняв беспрецедентное решение наградить золотыми медалями обе пары. Когда через восемь лет в Ванкувере с такой же просьбой к Рогге обратился ставший серебряным призером Олимпиады-2010 Евгений Плющенко, последовал отказ. Президент МОК жестко указал российскому чемпиону, что в данном случае нет оснований для пересмотра результатов.Повторное награждение провели после завершения соревнований в оригинальном танце. Многие журналисты и функционеры в Солт-Лейк-Сити считали, что Бережной и Сихарулидзе выходить на него не стоит. Бронзовые призеры китайцы Ксю Шен и Хонгбо Чжао и не вышли. Москвина, которая была для своих фигуристов не только тренером, но и руководителем (слово "менеджер" Тамаре Николаевне категорически не нравится), настояла на участии Елены и Антона в церемонии. И все просчитала верно. Американское телевидение крутило кадры, на которых фигуристы исполняли российский гимн. Они стояли на пьедестале, обнявшись с канадцами, а после завершения Олимпиады вместе отправились в турне по Северной Америке, очень выгодное в финансовом плане.Версия с обменом голосов арбитров в соревнованиях спортивных пар и танцевальных дуэтов своего подтверждения не получила. Исход дуэли между дуэтами Анисина /Пейзера и Ирина Лобачева / Илья Авербух решался в произвольном танце. Арбитры из Швейцарии, Германии и Италии, а также Шеховцова на первое место поставили российский дуэт, а судьи из Болгарии, Польши, Азербайджана, Израиля и Украины – французский. Хотя на голос харьковчанина Юрия Балкова тогдашний президент ФФККР Валентин Писеев очень рассчитывал. Во время ЧМ-2001 канадская пресса даже называла украинского арбитра представителем русской мафии, но в Солт-Лейк-Сити он помнил о судьбе Мари-Рене ле Гунь.Вряд ли сегодня умудренный жизненным опытом успешный продюсер, востребованный постановщик и телекомментатор высказался бы так. В Солт-Лейк-Сити была первая и естественная реакция спортсмена, долго шедшего к олимпийскому "золоту" и остановившегося в шаге от достижения мечты.В день, когда состоялось повторное награждение чемпионов среди спортивных пар, президент ISU Чинкванта объявил о реформе системы судейства. Благо, в свое время Станислав Жук разработал ее базовые принципы. Только это уже совсем другая история.Анна Щербакова завоевала золото Олимпиады в Пекине>>>Скандал с пересмотром итогов турнира российских фигуристов: ОКР грозит ISU судом>>>Седые волосы болельщиков: Камила Валиева - в центре грандиозного скандала>>>

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