https://ru.sputnik.md/20220218/nelegalnaya-migratsiya-poddelka-sertifikatov-49074849.html

Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек

Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек

Несколько человек из Молдовы проходят по серьезному международному делу.

2022-02-18T16:41+0200

2022-02-18T16:41+0200

2022-02-18T16:41+0200

общество

в молдове

молдова

нелегальная миграция

подделка документов

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В Кишиневе и Оргееве прошли 11 обысков по делу о нелегальной миграции и подделке документов, включая сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре. По данным ведомства, по делу проходят подозреваемыми пять человек, двух задержали на 72 часа.Причастных к делу подозревают в нарушениях в отношении более 200 граждан Молдовы в разных французских городах.В деле расследуются нелегальная миграция, торговля людьми, изготовление, хранение, сбыт и использовании фальшивых официальных документов.Обыски провели в домах и автомобилях подозреваемых для документации их деятельности в связи с их деятельностью в период 2017-2022 годов.Как сообщили в Генпрокуратуре, по итогам обысков были изъяты удостоверения личности, коробка патронов для автомата Калашникова и другое. Как уточнили в ведомстве, изъятые документы якобы были выданы властями Румынии и Чехии. По данным ведомства, расследование дела проводит команда на уровне Евроюста, состоящая из сотрудников Управления борьбы с торговлей людьми Генпрокуратуры, румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) и Судебного трибунала Лиона (Франция).

https://ru.sputnik.md/20220204/poddelnye-sertifikaty-covid-19-obyski-tsentre-zdorovya-stavchenakh-48592668.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, нелегальная миграция, подделка документов, генеральная прокуратура