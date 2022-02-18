https://ru.sputnik.md/20220218/nelegalnaya-migratsiya-poddelka-sertifikatov-49074849.html
Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек
Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек
Несколько человек из Молдовы проходят по серьезному международному делу.
2022-02-18T16:41+0200
2022-02-18T16:41+0200
2022-02-18T16:41+0200
общество
в молдове
молдова
нелегальная миграция
подделка документов
генеральная прокуратура
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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В Кишиневе и Оргееве прошли 11 обысков по делу о нелегальной миграции и подделке документов, включая сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре. По данным ведомства, по делу проходят подозреваемыми пять человек, двух задержали на 72 часа.Причастных к делу подозревают в нарушениях в отношении более 200 граждан Молдовы в разных французских городах.В деле расследуются нелегальная миграция, торговля людьми, изготовление, хранение, сбыт и использовании фальшивых официальных документов.Обыски провели в домах и автомобилях подозреваемых для документации их деятельности в связи с их деятельностью в период 2017-2022 годов.Как сообщили в Генпрокуратуре, по итогам обысков были изъяты удостоверения личности, коробка патронов для автомата Калашникова и другое. Как уточнили в ведомстве, изъятые документы якобы были выданы властями Румынии и Чехии. По данным ведомства, расследование дела проводит команда на уровне Евроюста, состоящая из сотрудников Управления борьбы с торговлей людьми Генпрокуратуры, румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) и Судебного трибунала Лиона (Франция).
https://ru.sputnik.md/20220204/poddelnye-sertifikaty-covid-19-obyski-tsentre-zdorovya-stavchenakh-48592668.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, нелегальная миграция, подделка документов, генеральная прокуратура
Торговля людьми и подделка сертификатов COVID: задержаны несколько человек
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Несколько человек из Молдовы проходят по серьезному международному делу.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. В Кишиневе и Оргееве прошли 11 обысков по делу о нелегальной миграции и подделке документов, включая сертификаты о вакцинации против COVID-19. Об этом сообщили в пятницу в Генпрокуратуре.
По данным ведомства, по делу проходят подозреваемыми пять человек, двух задержали на 72 часа.
Причастных к делу подозревают в нарушениях в отношении более 200 граждан Молдовы в разных французских городах.
В деле расследуются нелегальная миграция, торговля людьми, изготовление, хранение, сбыт и использовании фальшивых официальных документов.
Обыски провели в домах и автомобилях подозреваемых для документации их деятельности в связи с их деятельностью в период 2017-2022 годов.
Как сообщили в Генпрокуратуре, по итогам обысков были изъяты удостоверения личности, коробка патронов для автомата Калашникова и другое. Как уточнили в ведомстве, изъятые документы якобы были выданы властями Румынии и Чехии.
По данным ведомства, расследование дела проводит команда на уровне Евроюста, состоящая из сотрудников Управления борьбы с торговлей людьми Генпрокуратуры, румынского Управления по расследованию организованной преступности и терроризма (DIICOT) и Судебного трибунала Лиона (Франция).