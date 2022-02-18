https://ru.sputnik.md/20220218/nepreryvnye-izverzheniya-na-solntse-est-li-ugroza-zemle-49072041.html

Непрерывные извержения на Солнце: есть ли угроза Земле

Непрерывные извержения на Солнце: есть ли угроза Земле

На Солнце бушуют нешуточные "ураганы": ученые говорят, что за месяц отмечалось уже несколько извержений плазмы.

2022-02-18T23:30+0200

2022-02-18T23:30+0200

2022-02-18T23:30+0200

общество

в мире

солнце

земля

угроза

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/02/11/33667984_0:44:3449:1984_1920x0_80_0_0_31a2f926f1f9b7b06deaa304aa45f6d1.jpg

КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.Серия мощных извержений, приведших к выбросам плазмы в окружающее пространство, произошла за несколько недель на Солнце, самое значительное - совсем недавно, 15 февраля, передает МИР24 со ссылкой на SpaceWeather.Отмечается, что вспышка произошла с дальней стороны звезды. По рассчетам ученых, что она относилась к самой мощной, X-класса, категории, на которую способно Солнце.Есть и хорошие новости: раз выброс произошел в противоположном направлении от Земли, на нашу планету он никак не повлияет. Однако растущая активность звезды говорит о том, что в ближайшее время можно ожидать повторных штормов.SpaceWeatherLive, ведущий наблюдение за солнечной активностью, отмечает, что весь февраль Солнце вспыхивало ежедневно, а порой и несколько раз в сутки. Были зафиксированы три вспышки второй по мощности категории M: 12 февраля (М1,4), 14 февраля (М1) и 15 февраля (М1,3). Остальные относились к более слабой категории C-класса.А 29 января на Солнце отмечалась вспышка класса М, вслед за которой случилась умеренная геомагнитная буря. Из-за нее, однако, с орбиты сошли 40 недавно запущенных спутников Starlink. Подобных вспышек в январе было пять. Впрочем, подобная динамика, по мнению ученых, нормальна для периода возрастающей активности Солнца. Звезда будет все активней, это продлится до июля 2025 года, когда случится пик. Затем активность Солнца станет снижаться. Вспышка на Солнце спровоцировала магнитную бурю на Земле>>>Почем электричество из космоса: стали известны примерные цифры>>>Волна солнечной плазмы достигнет Земли 2 февраля>>>Восточный гороскоп – 2022: кому повезет в год Тигра>>>

https://ru.sputnik.md/20210714/Uchenym-vpervye-udalos-izmerit-elektricheskoe-pole-Solntsa-35510268.html

солнце

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, солнце, земля, угроза