https://ru.sputnik.md/20220218/pogodnye-rekordy-moldovy-18-fevralya-49041262.html
Погодные рекорды Молдовы 18 февраля
Погодные рекорды Молдовы 18 февраля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
2022-02-18T00:01+0200
2022-02-18T00:01+0200
2022-02-18T00:01+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Самое теплое 18 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано три года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию.А температурный минимум 18 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1967 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,6 градуса.Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 36,2 градуса.
https://ru.sputnik.md/20210823/v-pedurya-domnyaske-rodilsya-zubr-44143673.html
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погода, климат, синоптики
Погодные рекорды Молдовы 18 февраля
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В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самой высокой и максимально низкой температуре в этот день за всю историю наблюдений синоптиков.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Самое теплое 18 февраля на территории Молдовы было зарегистрировано три года назад. Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы страны.
По информации синоптиков, в этот день в 2019 году воздух прогрелся до +14,6 градуса по Цельсию.
А температурный минимум 18 февраля на территории Молдовы был зафиксирован в 1967 году, когда столбик термометра опустился до отметки в –21,6 градуса.
Таким образом, разница между самым высоким и самым низким показателями составляет 36,2 градуса.