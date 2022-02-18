Португальская ламбада, сюрпризы "Шерифа" и подарки деда Сережи
12:12 18.02.2022 (обновлено: 12:55 18.02.2022)
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛига Европы в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Тираспольский клуб продолжает покорять футбольную Европу. Репортаж Sputnik – с главной арены, где "Шериф" уверенно переиграл техничных футболистов "Браги".
ТИРАСПОЛЬ, 18 фев – Sputnik, Юлия Сорокопуд. Тирасполь подготовился к знакомству со стадией плей-офф Лиги Европы основательно: гостей встречали новые футбольные фотозоны и баннеры с изображением игроков.
Всех героев прошедшей лигочемпионской осени можно было хорошенько рассмотреть по дороге на стадион. На одном из плакатов красовался греческий бог сэйвов Георгиос Атанасиадис. Тем временем где-то в подтрибунном помещении голкипер надевал капитанскую повязку и готовился вывести команду на поле.
© Sputnik / Sorokopud JuliaФутбольные баннеры в Тирасполе
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Футбольные баннеры в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛига Европы в Тирасполе
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Лига Европы в Тирасполе
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Футбольные баннеры в Тирасполе
2/2
© Sputnik / Sorokopud Julia
Лига Европы в Тирасполе
Ламбада для "Браги" и бильярдная точность Тилля
Фанаты "Браги" подтягивались в Тирасполь за несколько часов до матча. Болельщики бродили по городу с красными "розами" (футбольными шарфами) и репетировали кричалки на португальском.
"В Тирасполь приехало около 30-ти человек. Мы хотим поддержать свою команду на матче. Уверены, что сегодня будет 3:0 в пользу "Браги", а забьет вашему голкиперу Рикарду Орта – он у нас самый опасный. Так что берегитесь", – сказал темпераментный Родригу.
Фанат "канониров" признался, что про молдавский клуб слышал много: классно отыграл в групповом этапе Лиги чемпионов, победил "Реал". Однако ни одного игрока желто-черных вспомнить не смог.
© Sputnik / Sorokopud JuliaФанаты " Браги" в Тирасполе
Фанаты " Браги" в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Освежил память уже на матче – когда "нога Тилля" точным ударом вколотила мяч в португальские ворота. Это был пенальти, с которого начался счет. Прежде забил Янсане, но еще раньше защитник "Браги" сыграл рукой. Разбирались при помощи VAR. Событиям без умолку аккомпанировали болельщики "канониров". Одним из хитов матча стала ламбада.
Под родные мотивы "оружейники" превзошли желто-черных во владении мячом, создали несколько опасных моментов, но распечатать ворота Атанасиадиса не смогли. На перерыв ушли при счете 1:0 в пользу "Шерифа".
© Sputnik / Mihai CarausМатч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
Матч плей-офф Лиги Европы "Шериф" - "Брага"
© Sputnik / Mihai Caraus
Страсти 2-го тайма
Продолжить еврокубковую сказку с другим составом Вернидубу и команде было непросто. Но прежняя схема "Шерифа" 4-3-3, перестроенная под 5-2-3, где линия обороны была полностью обновлена, оказалась эффективной.
"То, что поменялся состав и многие игроки, с которыми мы отлично отыграли Лигу Европы, ушли, для нас не составляет никаких трудностей. Мы готовились к этой игре целый месяц в том составе, который есть. У нас сегодня все получилось", – сказал Себастьен Тилль после матча.
Пока новички "Шерифа" наблюдали за игрой с трибуны, сыгранная обойма желто-черных отлично выполняла план на игру. В концовке матча стадион "взорвал" Адама Траоре. Счет 2:0 окончательно разрушил мечты исполнителей ламбады.
"Это была очень трудная игра. У "Браги" чемпионат в разгаре, а у нас пауза в чемпионате, и мы играли только товарищеские матчи. Тем не менее мы хотели выиграть, и я поздравляю команду с этим результатом. Многие игроки покинули нашу команду, линия защита была новой, но мы справились. Команда хорошо проявила себя", – сказал Вернидуб после матча.
Чемпион Молдовы в очередной раз поразил Европу: сумел обеспечить себе комфортное преимущество перед ответной встречей и увеличил шансы на выход в 1/8 финала Лиги Европы.
Грустный одессит и щедрый дед Сергей
После финального свистка на трибуне остался только человек с плакатом, футбольный коллекционер. За футболкой Матеуса Магальяйнса Александр приехал из Одессы. Португалец прошел мимо.
"Ничего страшного. Еще не потерян шанс. Я сейчас пойду к выходу из раздевалок. Может, там повезет", – отметил расстроенный фанат.
© Sputnik / Sorokopud JuliaЛига Европы в Тирасполе
Лига Европы в Тирасполе
© Sputnik / Sorokopud Julia
Но в зоне микст уже были свои герои. Плакаты собственного создания развернул самый активный фанат, знакомый футболистам "Шерифа" как дед Сергей. Болельщик со стажем подготовился основательно – отпечатал знамена с изображением своих кумиров: Сергея Пащенко, Георгиоса Атанасиадиаса, Момо Янсане и Себастьена Тилля.
"Я сам делаю эти плакаты. Я пришел, чтобы подарить их своим любимым футболистам. Я просто большой любитель футбола и уважаю команды", – сказал Сергей.
"Мы знакомы очень давно с ним. Он всегда приходил раньше на матчи сборной Молдовы. Он приходит на игры "Шерифа". Это уже свой человек для команды. Я сейчас попрошу, чтобы и другие ребята к нему обязательно вышли. Мы благодарны таким болельщикам", – сказал тренер вратарей "Шерифа" Сергей Пащенко и отправился в раздевалку за коллегами.
© Sputnik / Sorokopud Julia
Фанат "Шерифа" и Георгиос Атанасиадиас
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Фанат "Шерифа" и Георгиос Атанасиадиас
© Sputnik / Sorokopud Julia
Фанат "Шерифа" и Сергей Пащенко
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Фанат "Шерифа" и Сергей Пащенко
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Фанат "Шерифа" и Георгиос Атанасиадиас
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© Sputnik / Sorokopud Julia
Фанат "Шерифа" и Сергей Пащенко
Так дед Сергей выразил респект всем своим героям. В финале вечера его общение с Атанасиадиасом сопровождали дамские крики "Георгиос, не могу без тебя жить!" Но это уже совсем другая история, фанов поколения Instagram.
Ответная встреча между "Шерифом" и "Брагой" пройдет 24 февраля в Португалии.
"Шериф" вышел в стадию плей-офф Лиги Европы в соответствии с новым регламентом турнира. На этой стадии встречаются восемь обладателей вторых мест в группе Лиги Европы и восемь клубов, которые финишировали третьими в Лиге чемпионов.
Тираспольский клуб в 2021 году впервые в истории пробился в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этого этапа "Шериф" занял третье место в группе с семью очками. Тираспольчане выиграли матч против "Реала" в Мадриде (1:2), а также против "Шахтера" дома (2:0). Также в активе клуба – ничья против украинской команды. Игроки "Шерифа" в группе ЛЧ проиграли дома "Реалу" (0:3) и дважды "Интеру", в обоих случаях со счетом (1:3).