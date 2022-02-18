https://ru.sputnik.md/20220218/posolstvo-rf-prizyvaet-prekratit-spekulyatsii-49058845.html

Посольство РФ призывает прекратить спекуляции о "нападении" на Украину

Посольство РФ призывает прекратить спекуляции о "нападении" на Украину

Дипмиссия призвала относиться к ситуации вокруг Украины взвешенно и осторожно.

2022-02-18T12:00+0200

2022-02-18T12:00+0200

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политика

украина

посольство рф

заявление

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Посольство России в Молдове прокомментировало ситуацию вокруг Украины.️"Любые спекуляции об обратном и тем более пресловутом нападении России на Украину под собственным или "чужим флагом", голословны и провокационны по своей сути. Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет", не делает им чести.️К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относиться взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования "горячих" непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности", – заявляет посольство.

https://ru.sputnik.md/20220214/ssha-taschat-ukrainu-na-voynu-48905496.html

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Александр Исаев https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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украина, посольство рф, заявление, молдова