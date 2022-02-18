https://ru.sputnik.md/20220218/posolstvo-rf-prizyvaet-prekratit-spekulyatsii-49058845.html
Посольство РФ призывает прекратить спекуляции о "нападении" на Украину
Посольство РФ призывает прекратить спекуляции о "нападении" на Украину
Дипмиссия призвала относиться к ситуации вокруг Украины взвешенно и осторожно.
2022-02-18T12:00+0200
2022-02-18T12:00+0200
2022-02-18T12:08+0200
политика
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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Посольство России в Молдове прокомментировало ситуацию вокруг Украины.️"Любые спекуляции об обратном и тем более пресловутом нападении России на Украину под собственным или "чужим флагом", голословны и провокационны по своей сути. Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет", не делает им чести.️К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относиться взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования "горячих" непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности", – заявляет посольство.
https://ru.sputnik.md/20220214/ssha-taschat-ukrainu-na-voynu-48905496.html
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украина, посольство рф, заявление, молдова
Посольство РФ призывает прекратить спекуляции о "нападении" на Украину
12:00 18.02.2022 (обновлено: 12:08 18.02.2022) Подписаться на
Посольство России в Молдове призвало относиться к ситуации вокруг Украины взвешенно и осторожно.
КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Посольство России в Молдове прокомментировало ситуацию вокруг Украины.
"В свете продолжающегося нагнетания информационной истерии вокруг "российской агрессии" в отношении Украины в очередной раз обращаем внимание на то, что Российская Федерация неоднократно заявляла о безальтернативности мирному урегулированию внутриукраинского конфликта", – говорится в заявлении дипмиссии.
️"Любые спекуляции об обратном и тем более пресловутом нападении России на Украину под собственным или "чужим флагом", голословны и провокационны по своей сути. Стремление определенных сил во что бы то ни стало скомпрометировать Россию, действуя по принципу "бросай как можно больше грязи, авось что-нибудь и прилипнет", не делает им чести.
️К чувствительной теме ситуации вокруг Украины следует относиться взвешенно и осторожно, воздерживаясь от тиражирования "горячих" непроверенных спекуляций, которые прямо или косвенно способствуют эскалации напряженности", – заявляет посольство.