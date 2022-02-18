https://ru.sputnik.md/20220218/poysik-kollektivnyy-zapad-ne-interesuetsya-uspekhami-pravitelstva-pas-49011089.html

Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS

Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS

Коллективный запад использует молдову как разменную монету

2022-02-18T08:00+0200

2022-02-18T08:00+0200

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европа

ассоциация с ес

молдова

запад

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Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS Audio

Западные лидеры открыто симпатизируют проевропейским молдавским властям и, исходя из формальной логики, должны быть заинтересованы в успехе правящей партии, однако с этим умозаключением в эфире студии Sputnik Молдова не согласился экономический эксперт Михаил Пойсик.Эксперт считает, что равняться нужно на те европейские страны, которые сохранили хорошие отношения с РФ и сумели извлечь из этого экономическую выгоду."Нам не нужно лезть в геополитические игры крупных игроков. Отойдите в сторонку, отсидитесь в тишине. Есть страны, которые это понимают – Сербия, Австрия и другие. Они понимают, что за ними стоит их собственный народ, который их привел к власти. Они ответственно поступают перед народом", - сказал Пойсик.По мнению экономиста, у молдавской власти наблюдается перекос понимания того, чьи интересы они должны защищать.Западные политики неоднократно отмечали проевропейский выбор граждан Молдовы как позитивный сдвиг и выражали одобрение действиям Партии PAS и президента Майи Санду.

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2022

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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европа, ассоциация с ес, молдова, запад, аудио