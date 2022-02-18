https://ru.sputnik.md/20220218/poysik-kollektivnyy-zapad-ne-interesuetsya-uspekhami-pravitelstva-pas-49011089.html
Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS
Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS
Коллективный запад использует молдову как разменную монету
2022-02-18T08:00+0200
2022-02-18T08:00+0200
2022-02-18T08:00+0200
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Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS
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Западные лидеры открыто симпатизируют проевропейским молдавским властям и, исходя из формальной логики, должны быть заинтересованы в успехе правящей партии, однако с этим умозаключением в эфире студии Sputnik Молдова не согласился экономический эксперт Михаил Пойсик.Эксперт считает, что равняться нужно на те европейские страны, которые сохранили хорошие отношения с РФ и сумели извлечь из этого экономическую выгоду."Нам не нужно лезть в геополитические игры крупных игроков. Отойдите в сторонку, отсидитесь в тишине. Есть страны, которые это понимают – Сербия, Австрия и другие. Они понимают, что за ними стоит их собственный народ, который их привел к власти. Они ответственно поступают перед народом", - сказал Пойсик.По мнению экономиста, у молдавской власти наблюдается перекос понимания того, чьи интересы они должны защищать.Западные политики неоднократно отмечали проевропейский выбор граждан Молдовы как позитивный сдвиг и выражали одобрение действиям Партии PAS и президента Майи Санду.
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Сергей Цуркану
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https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
европа, ассоциация с ес, молдова, запад, аудио
Пойсик: коллективный Запад не интересуется успехами правительства PAS
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Экономический эксперт высказал свое мнение на действия молдавских властей в геополитическом аспекте.
Западные лидеры открыто симпатизируют проевропейским молдавским властям и, исходя из формальной логики, должны быть заинтересованы в успехе правящей партии, однако с этим умозаключением в эфире студии Sputnik Молдова
не согласился экономический эксперт Михаил Пойсик.
Запад успехи нашего правительства интересуют меньше всего. У них одна "проблема" – Россия и Китай. А Молдова, как и Украина сегодня – это разменная монета в борьбе с Россией. Они готовы ради победы над Россией бороться до последнего молдаванина и украинца.
Михаил Пойсик
Экономический эксперт
Эксперт считает, что равняться нужно на те европейские страны, которые сохранили хорошие отношения с РФ и сумели извлечь из этого экономическую выгоду.
"Нам не нужно лезть в геополитические игры крупных игроков. Отойдите в сторонку, отсидитесь в тишине. Есть страны, которые это понимают – Сербия, Австрия и другие. Они понимают, что за ними стоит их собственный народ, который их привел к власти. Они ответственно поступают перед народом", - сказал Пойсик.
По мнению экономиста, у молдавской власти наблюдается перекос понимания того, чьи интересы они должны защищать.
"Наши же ответственность несут перед Западом, который их продвинул и поддерживает. Они должны думать о прагматичных интересах Молдовы, а не о том, чтобы в ущерб Молдове выслужиться перед коллективным Западом", - сказал собеседник.
Западные политики неоднократно отмечали проевропейский выбор граждан Молдовы как позитивный сдвиг и выражали одобрение действиям Партии PAS и президента Майи Санду.