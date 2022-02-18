https://ru.sputnik.md/20220218/prezentatsiya-moldavsko-rossiyskiy-delovoy-soyuz-49054359.html

Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"

Презентация общественного объединения "Молдавско-российский деловой союз"

Во вторник, 22 февраля, в пресс-центре Sputnik Молдова, в 11.00 состоится презентация объединения "Молдавско-российский деловой союз"

2022-02-18T10:48+0200

2022-02-18T10:48+0200

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пресс-центр

молдова

в молдове

россия

игорь додон

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В рамках мероприятия спикеры расскажут о целях "Молдавско-российского делового союза", о планах по развитию созданной организации, экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества молдавского и российского бизнеса, а также ответят на вопросы журналистов молдавских СМИ.Заинтересованность деловых кругов Молдовы и России в развитии взаимодействия очевидна, о чем свидетельствуют ранее проведенные совместные форумы, круглые столы, встречные бизнес-миссии.Чем может помочь "Молдавско-российский деловой союз" бизнесу двух стран в расширении и укреплении двусторонних связей, в продвижении интересов молдавского бизнеса в России и российского бизнеса в Молдове?УчастникиИгорь Додон – председатель "Молдавско-российского делового союза"Алексей Репик – председатель общероссийской общественной организации "Деловая Россия"Нонна Каграманян – вице-президент общероссийской общественной организации "Деловая Россия"Вадим Юрченко – заместитель председателя "Молдавско-российского делового союза"Елена Горелова – руководитель отдела финансово-экономического анализа "Молдавско-российского делового союза"Мероприятие будет транслироваться онлайн на сайте Sputnik, а также в соцсетях.Примечание! В связи с действующими в Молдове противоэпидемическими мерами Sputnik Moldova обязуется соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы для безопасного проведения мероприятия. Адрес пресс-центра: Республика Молдова, Кишинев, бул. Штефан чел Маре, 202, 4-й этаж.

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пресс-центр, молдова, в молдове, россия, игорь додон