https://ru.sputnik.md/20220218/pridnestrove-gotovo-rabote-format-5-2-49080949.html
Серебрян и Игнатьев обсудили приднестровское урегулирование
Серебрян и Игнатьев обсудили приднестровское урегулирование
Представители Кишинева и Тирасполя подчеркнули готовность работать и наметили ряд заседаний.
2022-02-18T18:26+0200
2022-02-18T18:26+0200
2022-02-18T18:26+0200
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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев провели встречу в формате "1+1" в офисе ОБСЕ в Тирасполе. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, на встрече Игнатьев "подтвердил готовность приднестровской стороны к ритмичной работе в рамках формата "5+2".В рамках заседания представители по политическим вопросам обсудили приоритетные конфликтные темы, составляющие актуальное пространство диалога между Кишиневом и Тирасполем. По данным внешнеполитического ведомства, была затронута проблематика необоснованного задержания грузов, в том числе заготовок номерных знаков приднестровского образца и радиостанций, а также вопрос доставки специфических препаратов для нужд онкобольных в Приднестровье.Приднестровской стороной было подчеркнуто, что решение данных вопросов в полной мере относится к мандату политических представителей и сфере, регулируемой взаимными соглашениями сторон."В этом контексте были четко процитированы существующие договоренности переговорного процесса. Относительно импорта в Приднестровье радиостанций и медикаментов было обращено внимание на необходимость скорейшего решения указанных проблемных аспектов с целью недопущения дополнительных гуманитарных трудностей для жителей региона", - говорится в сообщении. В развитие дискуссии была обсуждена проблематика функционирования Пунктов регистрации транспортных средств, включая возможность регистрации в них приднестровских реанимобилей после возобновления работы ПРТС. Также были намечены заседания ряда профильных экспертных (рабочих) групп, а также предварительно согласовано проведение очередной встречи в формате "1+1" в конце следующей недели в Кишиневе.
https://ru.sputnik.md/20220101/bruter-moldavskaya-vlast-pytaetsya-ne-zamechat-pridnestrove-47651269.html
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в молдове, молдова, приднестровье
Серебрян и Игнатьев обсудили приднестровское урегулирование
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Представители Кишинева и Тирасполя подчеркнули готовность к дальнейшей работе и наметили ряд заседаний.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев провели встречу в формате "1+1" в офисе ОБСЕ в Тирасполе.
Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, на встрече Игнатьев "подтвердил готовность приднестровской стороны к ритмичной работе в рамках формата "5+2".
В рамках заседания представители по политическим вопросам обсудили приоритетные конфликтные темы, составляющие актуальное пространство диалога между Кишиневом и Тирасполем.
По данным внешнеполитического ведомства, была затронута проблематика необоснованного задержания грузов, в том числе заготовок номерных знаков приднестровского образца и радиостанций, а также вопрос доставки специфических препаратов для нужд онкобольных в Приднестровье.
Приднестровской стороной было подчеркнуто, что решение данных вопросов в полной мере относится к мандату политических представителей и сфере, регулируемой взаимными соглашениями сторон.
"В этом контексте были четко процитированы существующие договоренности переговорного процесса. Относительно импорта в Приднестровье радиостанций и медикаментов было обращено внимание на необходимость скорейшего решения указанных проблемных аспектов с целью недопущения дополнительных гуманитарных трудностей для жителей региона", - говорится в сообщении.
В развитие дискуссии была обсуждена проблематика функционирования Пунктов регистрации транспортных средств, включая возможность регистрации в них приднестровских реанимобилей после возобновления работы ПРТС.
Также были намечены заседания ряда профильных экспертных (рабочих) групп, а также предварительно согласовано проведение очередной встречи в формате "1+1" в конце следующей недели в Кишиневе.