https://ru.sputnik.md/20220218/pridnestrove-gotovo-rabote-format-5-2-49080949.html

Серебрян и Игнатьев обсудили приднестровское урегулирование

Серебрян и Игнатьев обсудили приднестровское урегулирование

Представители Кишинева и Тирасполя подчеркнули готовность работать и наметили ряд заседаний.

2022-02-18T18:26+0200

2022-02-18T18:26+0200

2022-02-18T18:26+0200

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян и глава внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталий Игнатьев провели встречу в формате "1+1" в офисе ОБСЕ в Тирасполе. Как сообщили во внешнеполитическом ведомстве Приднестровья, на встрече Игнатьев "подтвердил готовность приднестровской стороны к ритмичной работе в рамках формата "5+2".В рамках заседания представители по политическим вопросам обсудили приоритетные конфликтные темы, составляющие актуальное пространство диалога между Кишиневом и Тирасполем. По данным внешнеполитического ведомства, была затронута проблематика необоснованного задержания грузов, в том числе заготовок номерных знаков приднестровского образца и радиостанций, а также вопрос доставки специфических препаратов для нужд онкобольных в Приднестровье.Приднестровской стороной было подчеркнуто, что решение данных вопросов в полной мере относится к мандату политических представителей и сфере, регулируемой взаимными соглашениями сторон."В этом контексте были четко процитированы существующие договоренности переговорного процесса. Относительно импорта в Приднестровье радиостанций и медикаментов было обращено внимание на необходимость скорейшего решения указанных проблемных аспектов с целью недопущения дополнительных гуманитарных трудностей для жителей региона", - говорится в сообщении. В развитие дискуссии была обсуждена проблематика функционирования Пунктов регистрации транспортных средств, включая возможность регистрации в них приднестровских реанимобилей после возобновления работы ПРТС. Также были намечены заседания ряда профильных экспертных (рабочих) групп, а также предварительно согласовано проведение очередной встречи в формате "1+1" в конце следующей недели в Кишиневе.

https://ru.sputnik.md/20220101/bruter-moldavskaya-vlast-pytaetsya-ne-zamechat-pridnestrove-47651269.html

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