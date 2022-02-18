https://ru.sputnik.md/20220218/protest-povysheniya-tsen-toplivo-parlament-kishinev-49060592.html

Протест против повышения цен на топливо проходит возле парламента в Кишиневе

Протест против повышения цен на топливо проходит возле парламента в Кишиневе

Автолюбители требуют власти принять меры и остановить постоянный рост цен на топливо.

2022-02-18T12:20+0200

2022-02-18T12:20+0200

2022-02-18T12:20+0200

общество

в молдове

молдова

протест

автомобилисты

водители

такси

парламент

рост цен

топливо

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КИШИНЕВ, 18 фев – Sputnik. Протест водителей против повышения цен на дизельное топливо и бензин проходит в пятницу возле здания парламента в Кишиневе.Несколько машин собрались в 12.00 у здания законодательного органа, гудят и требуют власти принять меры и взять под контроль постоянный рост цен на топливо. К акции присоединилось несколько водителей такси. Накануне цена на 95-й бензин перешагнула порог в 24 лея и установилась на уровне 24,19. На дизель цена уже составляет 21,02 лея. Постепенное подорожание топлива продолжается с начала 2022 года. Ранее в Национальном агентстве по регулированию энергетики (НАРЭ) объяснили, что на уровень цен на горючее по-прежнему сильно влияет резкий рост цен на нефть на международных фондовых биржах. Как отметили в агентстве, цена на нефть марки Brent растет на фоне дискуссий о неизбежности военного конфликта в Украине. Так, цена за баррель нефти выросла до 96 долларов, что является самым высоким уровнем за последние семь с половиной лет.По данным НАРЭ, котировки Platts на основные нефтепродукты превысили 910 долларов за тонну на бензин и 820 долларов за тонну на дизельное топливо, увеличившись более чем на 250 долларов за тонну на бензин и 220 долларов за тонну на дизельное топливо по сравнению с началом декабря 2021 года.Как считают в агентстве, нельзя назвать обнадеживающими и прогнозы на следующий период.

https://ru.sputnik.md/20220217/nare-obyasnili-chto-obespechivaet-spravedlivye-tseny-benzin-diztoplivo-49027755.html

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в молдове, молдова, протест, автомобилисты, водители, такси, парламент, рост цен, топливо