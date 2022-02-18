https://ru.sputnik.md/20220218/putin-rasporyadilsya-o-denezhnykh-vyplatakh-bezhentsam-iz-donbassa-49081349.html
Путин распорядился о денежных выплатах беженцам из Донбасса
Путин распорядился о денежных выплатах беженцам из Донбасса
В результате ухудшения обстановки на Донбассе в Россию направились беженцы.
2022-02-18T19:00+0200
2022-02-18T19:00+0200
2022-02-18T19:00+0200
россия
в мире
донбасс
конфликт
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47457403_0:0:3331:1873_1920x0_80_0_0_47581fd1d89e0388aa7fe0553787dbee.jpg
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу поручил правительству России президент страны Владимир Путин, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Ранее в пятницу он сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из Донбасса.Во второй половине дня в пятницу главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в Россию в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.ДНР организует эвакуацию жителей в Россию>>>Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну>>>Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне>>>
https://ru.sputnik.md/20220211/kogda-ssha-podozhgut-donbass-48808637.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0c/17/47457403_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c506fc86c0d1542cf6617a0ef7c5e55a.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, донбасс, конфликт, владимир путин
Путин распорядился о денежных выплатах беженцам из Донбасса
Подписаться на
В результате ухудшения обстановки на Донбассе в Россию направились беженцы.
КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik.
Срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу поручил правительству России президент страны Владимир Путин, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости
.
"Президент РФ поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в область из Донбасса беженцу в 10 тысяч рублей", - рассказал Песков.
Ранее в пятницу он сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из Донбасса.
"Путин переговорил по телефону с врио главы МЧС Александром Чуприяном и поручил ему срочно вылететь в Ростовскую область для организации на месте работ по созданию условий для размещения, обеспечения горячим питанием и всем необходимым, включая медицинскую помощь", - сказал представитель Кремля.
Во второй половине дня в пятницу главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в Россию в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.