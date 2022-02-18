https://ru.sputnik.md/20220218/putin-rasporyadilsya-o-denezhnykh-vyplatakh-bezhentsam-iz-donbassa-49081349.html

Путин распорядился о денежных выплатах беженцам из Донбасса

Путин распорядился о денежных выплатах беженцам из Донбасса

В результате ухудшения обстановки на Донбассе в Россию направились беженцы.

2022-02-18T19:00+0200

2022-02-18T19:00+0200

2022-02-18T19:00+0200

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владимир путин

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КИШИНЕВ, 18 фев - Sputnik. Срочно обеспечить выплату 10 тысяч рублей каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу поручил правительству России президент страны Владимир Путин, об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.Ранее в пятницу он сообщил, что губернатор Ростовской области Василий Голубев обратился к Путину с просьбой оказать области экстренную помощь по линии федерального центра в связи с непредвиденным большим наплывом беженцев из Донбасса.Во второй половине дня в пятницу главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик в Россию в связи с планами ВС Украины вторгнуться на территорию республик Донбасса.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается в том числе в ходе встреч контактной группы. Однако и после соглашений о перемирии продолжаются перестрелки, в ДНР заявляли об обстрелах украинской тяжелой артиллерией жилых районов.ДНР организует эвакуацию жителей в Россию>>>Запад засчитывает России поражение из-за неявки на войну>>>Все пойдет по плану. Путин и Шольц поспорили о войне>>>

https://ru.sputnik.md/20220211/kogda-ssha-podozhgut-donbass-48808637.html

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в мире, донбасс, конфликт, владимир путин