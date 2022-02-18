https://ru.sputnik.md/20220218/rost-tsen-skandal-v-kishineve-i-novyy-staryy-politicheskiy-blok-itogi-nedeli-49086767.html
Рост цен, скандал в Кишиневе и новый старый политический блок: итоги недели
Рост цен, скандал в Кишиневе и новый старый политический блок: итоги недели
Создание нового политического блока, куда вошли старые лица – коммунисты и социалисты, протесты по всей стране, рост цен, продажа Республиканского стадиона в Кишиневе и протесты - обсуждаем самые важные события недели в Молдове.
2022-02-18T21:00+0200
2022-02-18T21:00+0200
2022-02-18T21:00+0200
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молдова
скандал
рост цен
в молдове
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В Молдове может существенно подорожать электричество. Каковы будут последствия для населения и экономики республики? На левом фланге страны появился политический блок ПКРМ и ПСРМ. Каково будущее этой политической силы и как сложатся ее взаимоотношения с правящей партией PAS?Инфляция в Молдове перевалила психологическую отметку в 15 процентов. Прогнозы Нацбанка неутешительные. В третьем квартале 2022-го инфляция в стране достигнет 20,6%, но это еще благоприятный прогноз. Неблагоприятный — это скачок инфляции до 27%. Население Молдовы стремительно нищает, когда ждать социальной катастрофы и масштабных протестов?Земля бывшего Республиканского стадиона Кишинева официально станет собственностью посольства США, которое планирует построить на ней новую штаб-квартиру. Агентство публичной собственности начало процедуру продажи бывшего стадиона. Таким образом, земля будет передана из государственной в частную собственность.Врач Онкологического института, задержанный за то, что требовал от пациента две тысячи евро, помещен под арест. Взятки с тяжелобольных в Молдове: почему врачи наживаются на тех, кто попал в беду?Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова обозреватели Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.
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Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
молдова, скандал, рост цен, видео, в молдове
Рост цен, скандал в Кишиневе и новый старый политический блок: итоги недели
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Обозреватели Sputnik Молдова обсудили самые важные события и заявления уходящей недели.
В Молдове может существенно подорожать электричество. Каковы будут последствия для населения и экономики республики?
На левом фланге страны появился политический блок ПКРМ и ПСРМ. Каково будущее этой политической силы и как сложатся ее взаимоотношения с правящей партией PAS?
Инфляция в Молдове перевалила психологическую отметку в 15 процентов. Прогнозы Нацбанка неутешительные. В третьем квартале 2022-го инфляция в стране достигнет 20,6%, но это еще благоприятный прогноз. Неблагоприятный — это скачок инфляции до 27%. Население Молдовы стремительно нищает, когда ждать социальной катастрофы и масштабных протестов?
Земля бывшего Республиканского стадиона Кишинева официально станет собственностью посольства США, которое планирует построить на ней новую штаб-квартиру. Агентство публичной собственности начало процедуру продажи бывшего стадиона. Таким образом, земля будет передана из государственной в частную собственность.
Врач Онкологического института, задержанный за то, что требовал от пациента две тысячи евро, помещен под арест. Взятки с тяжелобольных в Молдове: почему врачи наживаются на тех, кто попал в беду?
Эти и другие темы обсудили в эфире радиостудии Sputnik Молдова
обозреватели Андрей Петрик и Геннадий Вакуловски.